Diageo lansează marca de whisky 'Jane Walker', pentru femei

Producătorii mărcii de whisky scoţian Johnnie Walker, parte a grupului Diageo, au decis să introducă o versiune denumită "Jane Walker", destinată femeilor, în dorinţa de a dobândi mai mulţi consumatori pentru cea mai bine vândută marcă de scotch şi, totodată, pentru o mai mare egalitate de gen.

O versiune limitată, destinată pieţei americane, a mărcii de whisky Johnnie Walker va avea pe etichetă imaginea unei femei, în locul tradiţionalului bărbat cu joben, şi va purta numele "Jane Walker".

"Este o oportunitate minunată pentru a invita femeile să se alăture acestei mărci", a declarat vicepreşedintele Johnnie Walker, Stephanie Jacoby.

"Jane Walker" va apărea pe 250.000 de sticle vândute la nivel naţional în SUA în luna martie. Pentru fiecare sticlă produsă, Diageo va dona un dolar organizaţiilor care promovează femeile. Stephanie Jacoby a subliniat că, deşi această ediţie este una limitată, nu va fi sfârşitul lui "Jane Walker" care, în viitor, ar urma să-l "însoţească" pe Johnnie Walker.

Diageo nu este singurul grup care decide să pună o femeie în locul tradiţionalei figuri masculine asociată cu imaginea produsului. Lanţul de restaurante KFC, deţinut de grupul Yum! Brands Inc., a decis să folosească imaginea cântăreţei Reba McEntire în locul Colonelului Sanders în ultima campanie de marketing.

Potrivit organizaţiei profesionale Distilled Spirits Council of the U.S., între 2002 şi 2017, volumul vânzărilor de whisky în SUA a crescut cu 2,1%, iar vânzările mărcii Johnnie Walker au devansat mulţi competitori, cu o creştere de 18% anul trecut, graţie relansării modei cocktail-urilor. AGERPRES