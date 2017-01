Enel vrea să-și extindă afacerile în Arabia Saudită

Grupul italian de utilităţi Enel are ca obiectiv dezvoltarea unor proiecte de energie regenerabilă în Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (UAE) deoarece aceste state bogate în petrol profită de scăderea costului energiei solare pentru a-şi diversifica livrările de energie, a afirmat directorul general al Enel, Francesco Starace, într-un interviu acordat Bloomberg.



Vom aştepta primele licitaţii din Arabia Saudită. De asemenea, Dubai, al doilea mare emirat din UAE, a început un program de dezvoltarea a energiei regenerabile, a declarat Francesco Starace într-un interviu acordat la Abu Dhabi.



Enel îşi restructurează operaţiunile din America Latină şi se concentrează mai mult pe de energia regenerabilă decât pe cea obţinută din combustibili fosili. Grupul italian de utilităţi a reintegrat anul trecut divizia sa Enel Green Power şi intenţionează să reducă capacitatea sa de generare obţinută din combustibili fosili cu 39% până la sfârşitul lui 2019.



Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite încearcă să-şi reducă dependenţa de ţiţei şi să genereze mai multă energie din alte surse, în special energie solară.



Enel a semnat sâmbătă un acord de cooperare cu DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) pentru a ajuta la modernizarea reţelei energetice a emiratului, după ce a încheiat un acord similar cu Saudi Electricity în 11 ianuarie. În următorii cinci ani, Arabia Saudită vrea să genereze 10 gigavaţi din surse regenerabile de energie, inclusiv energie solară şi eoliană, a afirmat luna trecută ministrul Energiei, Khalid Al-Falih. DEWA vrea să poată produce 75% din electricitate din surse de energie regenerabilă, până în 2050.



Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Oman, au potenţial natural şi au o stabilitate mai bună decât alte state din Nordul Africii, a declarat Starace. Acesta a adăugat: Aceste state sunt mai puţin riscante şi, prin urmare, nu văd nici o problemă să mă uit la ele ca la o investiţie majoră.



Costurile de producţie mai reduse creează noi oportunităţi de creştere pentru energia solară din regiune, chiar dacă marjele de profit ale companiilor ar putea scădea din cauza preţului redus al energiei, a explicat şeful Enel.

Tendinţa descrescătoare a costurilor cu energia solară nu s-a încheiat, a declarat Starace.



În România, Enel deţine 64,4% în Enel Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, 51% în Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Dobrogea şi Enel Energie şi 100% din acţiunile Enel România. Aceste companii care gestionează o reţea de 91.000 de kilometri ce distribuie aproximativ 14 TWh pe an (cu o cotă de piaţă de 34%), care vând aproximativ 9 TWh/an unui număr de aproximativ 2,6 milioane clienţi, dintre care 2,4 milioane sunt clienţi rezidenţiali (aproximativ 20% din piaţa de retail) şi 200.000 sunt companii.