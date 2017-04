Proiect de peste un milion de euro pentru creşterea capacităţii Gărzii de Mediu de a monitoriza deşeurile periculoase

România are, începând din acest an, o aplicaţie informatică destinată trasabilităţii deşeurilor, prin intermediul căreia se poate realiza schimburi de informaţii între Garda Naţională de Mediu (GNM) şi operatorii economici care gestionează deşeuri periculoase, potrivit datelor prezentate luni în conferinţa de încheiere a proiectului de implementare, în valoare de peste un milion de euro.

Dezvoltarea aplicaţiei reprezintă unul dintre dintre rezultatele proiectului 'Creşterea capacităţii Gărzii Naţionale de Mediu de a aplica strategia şi legislaţia UE privind deşeurile periculoase şi substanţele chimice', a cărui finanţare se ridică la 4,728 milioane de lei (1,053 milioane de euro), prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic (SEE) 2009 - 2014, în cadrul Programului RO04 - Reducerea Substanţelor Periculoase, Cererea de Propuneri de Proiecte nr.1 'Instrumente suport pentru luarea deciziilor'.

Operatorul de program este Ministerul Mediului, promotorul proiectului Garda Naţională de Mediu, iar partener compania norvegiană Computas AS.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea capacităţii Gărzii de Mediu de a monitoriza deşeurile periculoase în mediu prin realizarea şi utilizarea unei aplicaţii informatice pentru monitorizarea trasabilităţii acestora. Scopul aplicaţiei informatice a constat în schimbul de informaţii, cu privire la trasabilitatea deşeurilor, între GNM şi alte instituţii cu atribuţii în protecţia mediului.

Grupul ţintă în cadrul proiectului a vizat 90 de comisari ai Gărzii de Mediu şi reprezentanţi ai conectorilor care, prin dezvoltarea competenţelor în utilizarea aplicaţiilor informatice realizate prin proiect, vor disemina informaţiile necesare pentru utilizarea acestora şi a rezultatelor proiectului către ceilalţi angajaţi din cadrul instituţiilor publice.

În cadrul proiectului au fost instruiţi 90 de comisari ai Gărzii, s-a realizat un Ghid cu scenarii de expunere pentru mediu şi sănătatea umană, respectiv un Ghid de utilizare a aplicaţiei informatice pentru angajaţii GNM şi operatorii care gestionează substanţe şi deşeuri periculoase.

În plus, tot în cadrul proiectului a fost creată o pagină web dedicată şi s-a definitivat schimbul de informaţii între Garda de Mediu şi instituţiile partenere. Nu în ultimul rând, s-a realizat un o bază de date cu indicatorii de mediu şi o metodologie de estimare a riscului asociat cu substanţele periculoase pentru sănătate şi mediu.

Conform datelor financiare ale proiectului, până la data de 24 aprilie 2017, din totalul celor circa 4,73 de milioane de lei alocate, au fost autorizate cheltuieli în valoare de 4,407 milioane lei (93,48% din totalul eligibil), din care 2,134 milioane lei pentru Garda Naţională de Mediu (87,50% din total) şi 2,273 milioane lei pentru Computas AS (99,90%).

Execuţia bugetară estimată după închiderea proiectului se ridică la 4,627 milioane de lei (cheltuieli estimate, respectiv 98,14% din valoarea totală eligibilă de 4,715 milioane lei).

Proiectul 'Creşterea capacităţii Gărzii Naţionale de Mediu de a aplica strategia şi legislaţia UE privind deşeurile periculoase şi substanţele chimice' a beneficiat de un buget total de 4.728.683 lei (1.053.440 euro), din care 4.715.107 lei valoare eligibilă, iar 13.576 lei neeligibile.

Sursa: www.agerpres.ro