Proiectul Nord Stream 2 are jumatate din banii necesari

Grupul rus Gazprom şi partenerii occidentali din proiectul gazoductului Nord Stream 2 au investit până la finele lunii iunie o sumă totală de 4,8 miliarde euro în acest proiect, a declarat joi directorul financiar al consorţiului Nord Stream 2 AG, Paul Corcoran.

"Până acum am strâns 2,4 miliarde euro de la Gazprom şi 2,4 miliarde euro de la partenerii occidentali. În concluzie, la finele lunii iunie avem o sumă totală de 4,8 miliarde euro", a spus Paul Corcoran. "Am primit 96% din ţevi, am acoperit cu ciment 55% din aceste ţevi şi am mobilizat nave pentru conducte. În consecinţă, suntem bine pregătiţi şi suntem în grafic cu acest proiect", a adăugat Corcoran.

Grupul rus Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente.

Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.

Conducta Nord Stream 2 este preconizată să devină operaţională la finele lui 2019. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro. Luna trecută, SUA şi-au exprimat opoziţia faţă de proiectul gazoductului Nord Stream 2, care ar urma să lege Rusia de Germania via Marea Baltică, un oficial american apreciind că acest proiect ridică semne de întrebare în domeniul securităţii şi în consecinţă ar putea să îi fie impuse sancţiuni din partea Washingtonului. AGERPRES