Stănescu despre drumul expres Craiova-Piteşti: Lucrările pot începe la sfârşitul acestui an

Dan Marinescu/Intact Images





Vicepremierul Paul Stănescu a declarat vineri, la Slatina, că au fost achiziţionate proiectarea şi execuţia a două tronsoane din drumul expres Craiova - Slatina - Piteşti şi la finalul acestui an sau la începutul anului viitor pot începe lucrările.



Stănescu a afirmat că sunt bani pentru investiţie şi "suntem în grafic", el arătându-şi convingerea că acest drum se va realiza.



"Ceea ce pot să vă anunţ şi afirm cu tărie şi cu multă bucurie este că suntem în faza de procedură de achiziţie publică, proiectare şi execuţie a drumului expres Craiova - Slatina - Piteşti. (...) Este în procedură de achiziţie publică, sunt patru tronsoane, deja înţeleg că două au fost achiziţionate, proiectare şi execuţie, asta înseamnă că la sfârşitul acestui an, începutul anului viitor, poate să înceapă efectiv să intre excavatorul în pâine, să spun aşa. Deci lucrurile sunt foarte aproape. Sunt asigurate fondurile pentru drumul expres, deci eu spun că suntem în grafic şi nu se mai poate întâmpla mare lucru să nu mai fie, pentru că tot am vorbit mai mult despre el şi eu sunt convins că se va întâmpla acest lucru. Urmează (celelalte două tronsoane n. red.) pentru că ştiţi, avem o mare o mare problemă în ceea ce priveşte Legea achiziţiilor publice, am stabilit politic, PSD şi ALDE, să intre în procedură de urgenţă, pentru că cele mai mari dificultăţi le avem aici. Şi sigur că necesită timp, pentru că până la urmă am pierdut proiecte, până la urmă trebuie să fim foarte sinceri, din cauza Legii achiziţiilor publice. Sper ca în sesiunea asta, în Parlament, să rezolvăm această problemă şi la Slatina drumul expres să se întâmple cât mai repede", a declarat Paul Stănescu. AGERPRES