Statul lansează certificate Tezaur

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să lanseze, în martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicată populaţiei, la preţul de un leu/instrument, susţin surse din instituţie. „Este un instrument nou pentru populaţie, care va fi distribuit prin unităţile trezoreriei de stat. Noi am anunţat în planul anual de finanţare că îl vom lansa. Am anunţat şi un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care căutăm să-l luăm”, arată MFP. Un certificat va avea o valoare de un leu, iar dobânzile vor fi specificate în prospecte. „Unul are valoarea de 1 leu. Este accesibil oricărui om. Practic şi un pensionar îşi poate lua 10 titluri de 10 lei. Completezi un formular de subscriere în care apare numărul de titluri şi valoarea lor”, susţine sursa citată.