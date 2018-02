O vila din SUA vanduta pentru 455 de bitcoin

Michael Komaransky face afaceri cu monede virtuale, iar zilele trecute si-a vandut vila din Miami. A gasit un om intelegator, care a achizitionat imobilul in bitcoin.

Cumparatorul anomin a platit pentru noua lui proprietate 455 de bitcoin, ceea ce inseamna, in functie de fluctuatia cursului, in jur de 6 milioane de dolari. Este cea mai mare tranzactie imobiliara din lume unde platile sunt efectuate in criptovalute, sustine Daily Mail.

Komaransky si-a scos casa la vanzare in august anul trecut. Situata in prestigiosul cartier Ponce Davis din Miami, vila dispune de sase dormitoare, o piscina, un loc de joaca pentru copii, un teren de baseball si o bucatarie de vara. Fondator al companiei DRW Holdings, Komaransky a cumparat imobilul in 2014, pentru 4,7 milioane de dolari.

Si atunci a vrut sa achite totul in bitcoin, dar, la acel moment, cea mai populara dintre monedele virtuale, nu era prea cunoscuta, asa ca afacerea s-a incheiat in dolari. Acum, totul s-a facut in bitcoin. Cumparatorul anomic a fost reprezentat de firma Brown Harris Stevens.

Potrivit The Real Deal, achizitia a fost realizata in cateva etape. Ultima plata s-a efectuat la inceputul acestei luni. Intre timp insa, cursul bitcoin s-a modificat considerabil: daca la mijlocul lunii decembrie 2017, el depasea 20.000 de dolari, acum nu valoreaza decat 8.500 de dolari, tendinta de depreciere parand de neoprit.