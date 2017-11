Aceste joburi sunt bine plătite! Cele mai neobișnuite meserii din lume la care nici nu te gândeai

Există foarte mulți oameni care se plictisesc sau sunt sătui de locul lor de muncă, dar sunt și câțiva care fac lucruri neobișnuite și sunt chiar bine plătiți pentru acest lucru.

Pregătește-te să citești despre câteva locuri de muncă ce sparg bariera unui job de la 9 la 17 și gândește-te foarte bine dacă ai vrea să le iei locul, scrie feminis.ro.



1. Om care îmbrățișează



Dacă ai nevoie de o îmbrățișare sau să te alinți în brațele cuiva, dar ești singur, atunci alături de o astfel de persoană vei găsi ceea ce ai nevoie. Te va surprinde probabil faptul că (cel puțin în străinătate) există deja câteva companii specializate în așa ceva. Dacă lucrezi la una dintre aceste firme, ai plăcerea de a îmbrățișa pe cineva și ești plătit între 60-80 de dolari pe oră, iar totul se reduce doar la îmbrățisări, nimic mai mult.



2. Scufundător după mingi de golf



Dacă îți place să faci scuba diving și să fii în aer liber, atunci ești candidatul perfect pentru acest job. Scufundătorii după mingi trebuie să colecteze toate mingiile de pe fundul lacurilor prezente pe terenurile de golf. Pare distractiv și ușor, dar prea multe iazuri sunt prost întreținute și la fundul lor se găsesc numai alge, noroi și chiar șerpi.



3. Tester pentru mâncare de animale



Cum animalele de companie sunt prietenele noastre, trebuie să ne asigurăm că au și ele parte de mâncare gustoasă și sănătoasă. Testerii gustă din mâncare pentru a-i evalua gustul, mirosul și a vedea dacă aceasta corespunde standardelor de calitate. Nimeni nu merită să aibă parte de mâncare proastă.



4. Tester de paturi



Există oameni care testează paturi, saltele și perne, pentru marile companii hoteliere și sunt plătiți pentru a dormi la locul de muncă. De fapt, este destul de greu să faci acest lucru, trebuie să știi cum să te întinzi ca să testezi duritatea saltelei și să vezi dacă marginile patului sunt destul de rezistente pentru a se sta pe ele.



5. Suflător de nas



Probabil că ai observat faptul că toate șervețelele de hârtie fie miros delicios fie aproape că nu au nici un fel de miros. Cel care miroase hârtia și își suflă nasul trebuie să se asigure că nu există mirosuri neplăcute și textura este potrivită. Trebuie să ții cont, totuși, că este mult mai ușor să devii medic decât să fii așa ceva, pentru că aceasta este o super-nișă.



6. Pipăitor al feței



Acești pipăitori lucrează pentru companiile care produc creme de față și trebuie să simtă pielea clienților după aplicarea noilor produse, ca să vadă dacă există îmbunătățiri. Ai nevoie de anumite cunoștințe și abilități pentru a putea face acest lucru eficient și a vedea diferențele. În plus, este o mare responsabilitate să refuzi sau să aprobi anumite produse doar pe baza a cum se simt.



7. Om care stă la cozi



Dacă vrei neapărat un bilet, dar nu-ți place să stai la coadă, poți angaja un specialist, un om care să stea în locul tău civilizat, dar care să se asigure că îți păstrezi locul. Câteodată, trebuie să stai ore întregi la coadă pentru a prinde un produs proaspăt lansat și este greu și plictisitor, dar foarte bine plătit.



8. Tester de tobogane acvatice



Într-un aqua park copiii au parte de multă distracție și adulții se pot simți în siguranță, dar pentru acest lucru, un tester trebuie să se asigure că după mai multe ture, toboganul rezistă și că este suficientă apă de sus până jos. Este un loc de muncă destul de riscant, dacă stai să te gândești un pic.



9. Mulgător de șerpi



Veninul de șarpe poate fi folosit la mai multe lucruri, dar cel mai important este în producerea de anti-venin și cercetări medicale, drept pentru care cererea este mare în fiecare an. Mulgătorii de șerpi caută anume acei șerpi veninoși, pentru a le colecta otrava din dinți. Acești oameni sunt adevărați eroi, care salvează viețile a milioane de oameni.



10. Model de anumite părți ale corpului



Nu trebuie să fii extrem de frumoasă și să ai un corp de milioane ca să fi fotomodel. Dacă ai mâini atrăgătoare sau picioare frumoase, porțile modei îți sunt deschise. În plus, anumite companii caută chiar și părți anatomice urâte ca să le facă parte din reclamele lor. Aceste tipuri de fotomodel sunt foarte bine plătite.