Antena Group isi consolideaza echipa cu un CEO de la PwC

George Ureche, Director Corporate Finance la PwC va prelua conducerea Antena Group incepand cu 19 martie 2018. Din aceasta pozitie, George va coordona posturile de televiziune ale Antena Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV) si platformele digitale (AntenaPlay, LaJumate.ro si site-urile de continut) ale companiei. George vine cu o experienta de 8 ani in cadrul PwC (2000-2005 si 2015-2018) si 10 ani in industria media (in calitate de manager executiv si de dezvoltare in grupul MediaPro).

“Ma bucur ca George va completa echipa Antena Group care si-a demonstrat pe parcursul timpului profesionalismul, unitatea si determinarea. Am incredere ca George si toti membrii echipei isi vor pune competenta si energia in slujba publicului si a partenerilor de business si le multumesc tuturor” a declarat Camelia Voiculescu, actionar Antena Group.

George Ureche a adaugat: “Antena Group este o companie de referinta intr-o industrie dinamica. Am apreciat intotdeauna spiritul antreprenorial si flexibilitatea acestui grup, care sunt ingredientele de baza pentru inovatie si crestere. Abia astept sa ma alatur echipei si impreuna sa dezvoltam produse si servicii de calitate”.

Functia de Channel Manager Antena 1 va fi detinuta in continuare de Isabella Carmu. Sub conducerea sa, strategia Antena 1 va avea ca focus achizitionarea si dezvoltarea formatelor de entertainment puternice si originale care au forta de a face diferenta pe piata media din Romania ( Chefi la cutite, The Wall, Asia, iUmor, Guess my Age, Final Four si multe altele). “Ne bucuram ca echipei de top management i se va alatura o persoana cu experinenta de business pe care o are George si suntem siguri ca impreuna vom deveni si mai puternici” a declarat Isabella Carmu, Channel Manager Antena1.