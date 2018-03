Ce criterii conteaza pentru angajatorii germani

Ce anume influenteaza decizia angajatorului german in favoarea unuia sau a altui candidat? Cine va fi invitat la interviu? Un grup de oameni de stiinta de la Institutul de studii economice (IFO) au aflat raspunsurile la toate aceste intrebari.

La capatul unui expertiment la care si-au dat concursul 579 de specialisti in recrutare de personal, expertii IFO au ajuns la concluzia ca pentru angajatori importante sunt trei principale criterii: cunoasterea mai multor limbi straine, a calculatorului si activitate sociala.

Ce factor din fiecare categorie are ultimul cuvant, depinde partial de nivelul de pregatire (studii universitare, cursuri de specialitate, etc) si de sexul candidatilor.

In cazul fetelor, esential sunt cunoasterea limbilor straine si a diferitelor programe de prelucrare digitala. In cazul barbatilor, atentia angajatorilor se concentreaza pe gradul de dezvoltare a personalitatii.

"Durata perioadelor de practica, a anilor de experienta, de la o luna sau cinci, la un an sau trei, influenteaza in mod catagoric inclinarea balantei in favoarea sau in defavoarea candidatului", scrie Deutshce Welle intr-un articol pe aceasta tema.

Puncte suplimentare sunt garantate de cunostintele din domeniul IT, care depasesc cadrul programelor standard Microsoft Office. Limba engleza ofera alt plus, dar nu este suficienta pentru departajarea pretentilor la un post sau altul. O doua limba straina reprezinta deja un avantaj major.