Grupul MOL angajează 180 de tineri prin Programul de recrutare profesională Growww 2018

Compania petroliera Saudi Aramco ar putea amana operatiunea de listare la bursa pana in 2019, sustine Financial Times, citand surse apropiate dosarului. Dupa toate probabilitatile, Oferta initiala publica...

Ce anume influenteaza decizia angajatorului german in favoarea unuia sau a altui candidat? Cine va fi invitat la interviu? Un grup de oameni de stiinta de la Institutul de studii economice (IFO) au aflat raspunsurile la...

Referitor la Securitatea si sanatatea in munca, un aspect reclamat destul de frecvent este acela al reglementarii calitatii mediului de munca. Sunt persoane care lucreaza in birouri aglomerate, inghesuite, in care...