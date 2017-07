O meserie la mare căutare: pictor de unghii

asayenko/Getty Images/iStockphoto Woman in salon receiving manicure by nail beautician. Woman in salon receiving manicure by nail beautician. Vezi galeria foto





Industria înfrumusețării este înfloritoare în România, în ultimii ani, nu doar în marile orașe, ci și în localitățile mici, chiar și în mediul rural. Fenomenul acesta și disponibilitatea femeilor de toate vârstele de a investi în aspectul fizic, în special în coafuri și unghii pictate, a condus și la o cerere foarte mare pe piața cursurilor de formare profesională ca hair stilist sau designer de manichiură, care salvează de la șomaj sute de mii de femei de toate vârstele. În ultimii cinci ani s-au specializat în pictura miniaturală pe unghii atât fete de 15-16 ani, cât și femei care au ieșit deja la pensie, dar își rotunjesc veniturile din manichiură.

Conform Registrului Comerțului din România, există peste 20.000 de saloane de înfrumusețare înregistrate – care au în spate firme cu activitate pe codul CAEN 7.9602. Acest tip de afacere este eligibil și pentru finanțarea prin programul Start-Up Nation, care ar trebui să ofere sume de până la 44.000 de euro pentru 10.000 de noi business-uri, anul acesta. La numărul de persoane deja angajate în aceste firme se adaugă cele care lucrează pe cont propriu, în special în localitățile mici și în mediul rural, unde acest tip de activitate le asigură veniturile pentru a putea supraviețui. Iar vara, care înseamnă sezon estival și turiste dornice de a arăta perfect la plajă, le aduce beneficii mari celor care deja s-au specializat în designul unghiilor și locuiesc pe litoral. „Am terminat liceul acum cinci ani, am lucrat mai mult sezonier, am fost cameristă și ajutor de bucătar, dar am făcut acum șase luni un curs de manichiură-pedichiură, unde am învățat tot ce se cere acum: unghii false, unghii cu gel, pictură pe unghii. Deja am clientele mele și au venit să le pictez unghiile mai multe turiste, de 1 Mai și de Rusalii. Nu mă angajez la un salon, deocamdată, pentru că merge foarte bine așa”, spune Mioara, o tânără de 24 de ani din județul Constanța. Și ca ea sunt foarte multe, de vârste diferite și cu pregătire profe-sională din toate domeniile, dar care renunță, cel puțin pentru o perioadă, la ceea ce au învățat în liceu sau la facul-tate, pentru a răspunde nevo-ilor pieței. Și acest fenomen a contribuit la scăderea ratei șomajului până la 5,3% în prezent, la care se adaugă activitățile nedeclarate ale câtorva mii de românce. Chiar și nedeclarate, aceste activități, înfloritoare în prezent, contribuie la creșterea economică înregis-trată de la începutul anului, dar ar putea să se transforme și în business-uri, dacă tinerele vor deveni antreprenoare.

Tendințe care nasc noi concepte de afaceri

Tot pe baza acestei cereri a pieței s-au născut noi concepte de afaceri, cum ar fi „neil and go” – „fă-ți unghiile și pleacă”, unde cele care vor să-ți retușeze manichiura într-un timp foarte scurt se pot așeza într-un spațiu deschis din interiorul unui mall, iar în câteva minute pleacă mai departe cu o pictură unică, fără a mai face o programare la salonul de înfrumusețare. „Sunt studentă în anul doi, dar am o pasiune pentru pictura pe unghii și cred că asta voi face în continuare. Dacă voi strânge suficienți bani, doresc să-mi deschid un salon de înfrumu-sețare. Până atunci, aici mă specializez, pentru că trebuie să inventez mereu altceva și asta mă inspiră de fiecare dată”, spune Ioana, în vârstă de 20 de ani, din București, angajată la un astfel de centru. Unele cursuri de acest fel sunt acre-ditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), altele nu emit diplomă înregistrată oficial, dar toate absolventele au o piață de desfacere asigurată de tendințele momentului, pe toată suprafața României, ceea ce face din acest tip de califi-care o garanție a supraviețuirii, cel puțin pentru moment, iar economiei României îi aduce beneficii neașteptate. Număr semnificativ de calificări. Inflație de cursanți Chiar dacă ANC nu reușește să ofere date exacte despre numărul de diplome emise în România în urma absol-virii unor cursuri de formare profesională și specializare, tocmai pentru că sunt foarte multe firme care oferă astfel de servicii și nu se poate, de mai mult de zece ani, să se țină pasul cu noile calificări, se poate estima că în toate localitățile din mediul urban se organizează lunar cel puțin trei astfel de cursuri, în medie, la care participă și obțin diplome de specialiste, în medie, câte zece femei, la fiecare curs. Un calcul estimativ, pe baza numărului total de 320 de orașe din România, arată că în fiecare lună obțin o astfel de diplomă de calificare peste 10.000 de specialiste în manichiură specială şi pictura pe unghii. Investiţa în formare şi beneficiile imediate Un curs acreditat de ANC costă, în medie, între 900 şi 1.100 de lei, incluzând taxele de examen şi pentru emiterea diplomelor. Durata unui astfel de program de f o r m a r e profesională este de circa cinci săptămâni, cu pregătire s âmbăta ş i d u m i - nica. „Facem cursurile în weekend, pentru a răspunde nevoilor clientelor noastre, care lucrează sau sunt la şcoală în cursul săptămânii, dar şi pentru lectorii noştri este mai bine, pentru că cei mai mulţi au, de asemenea, program de lucru în cursul săptămânii. Oferim şi discount, pentru înscrierile timpurii, iar angajarea imediată este garantată pentru 80% dintre cei care obţin diploma. Avem pregătire teoretică şi practică, astfel că toate absolventele noastre – pentru că până acum am avut la cursuri doar doamne şi domnişoare – pleacă de la noi deja experimentate”, explică reprezentanta unui centru de pregătire care oferă cursuri pentru toate tipurile de manichiură. Noua meserie se poate p r a c t i c a , după curs, atât în ţară, cât şi în străinătate, iar hotelurile de patru şi cinci stele au început să includă şi această ofertă în centrele de înfrumuseţare pe care le găzduiesc pentru clientele care au mereu nevoie de o m a n i c h i u r ă împrospătată, fie în vacanţe, fie în călătoriile de business. Preţul mediu al unei manichiuri speciale este între 60 şi 80 de lei, în funcţie de model şi de accesoriile folosite.

Industria înfrumusețării aduce venituri uriașe

În cele mai dezvoltate ţări ale lumii, industria înfrumuseţării aduce anual încasări foarte mari, asigurând până la 14% din Produsul Intern Brut. În România, dezvoltarea acestui domeniu a-nceput să se simtă din 2002, când s-au înregistrat primele creşteri substanţiale. Domeniul înfrumusețării (Beauty) a crescut foarte mult în perioada 2002-2004, când a fost introdusă în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare şi ocupația de machior. De atunci au apărut peste 3.000 de centre de formare pentru make-up şi hair-styling, precum şi pentru manichiură-pedichiură. Serviciile în acest domeniu s-au diversificat şi au devenit foarte importante, nu doar pentru lumea modei, a filmului, a televiziunii şi a artiştilor în general, ci s-a extins cu rapiditate, acaparând un segment extrem de important al pieţei, format din femeile obişnuite, dar care îşi doresc să arate mereu foarte bine. Trendul astfel creat a ajutat foarte mult investiţiile în înfrumuseţare şi în pregătirea profesională de care este nevoie pe piaţă. Un make-up artist profesionist poate câştiga şi până la 1.000 de euro pe zi, din care trebuie să investească în cursuri de calificare şi specializare, dar şi în produse şi promovare. Ca angajat al unui salon de înfrumuseţare, un stilist poate să ajungă la venituri suplimentare medii de 3.000 lei pe lună, la o muncă de 8-10 ore pe zi, iar o cosmeticiană câştigă între 6.000 şi 14.000 de lei lunar, din salariu şi tips. În anul 2012, încasările în acest domeniu ajungeau la 620 de milioane de euro, incluzând produsele cosmetice, iar creşterea a fost constantă, până în prezent. Deşi nu există statistica privind numărul persoanelor care lucrează în acest domeniu pe piața națională, țara noastră este recunoscută, de mai mult de zece ani, drept motor de creştere pentru industria cosmetică din Europa Centrală, ceea ce înseamnă că şi serviciile de pe această piață sunt tot în creştere, deci şi numărul de specialişti. Pentru acest an s-a estimat că întreaga industrie a înfrumuseţării va aduce, la nivel mondial, câştiguri de peste 265 de miliarde de dolari, datorită menţinerii trendului ascendent al consumului pentru îngrijire şi frumuseţe.

Oferte de plată în rate și multe posibilități de angajare

Pentru a-și atrage cât mai mulți cursanți, organizatorii de cursuri pentru inițierea sau perfecționarea în arta manichiurii oferă și posibilitatea de plată în rate. Cele mai multe oferte sunt în București, unde viitorii specialiști în designul unghiilor au posibilitatea de a alege și ateliere cu discounturi substanțiale, dar și o foarte mare flexibilitate, atât a plății, cât și a programului.

Cursanții se pot înscrie la cursuri complete de manichiură şi pedichiură sau doar la cele care îi specializează în construirea unghiilor false, prelungirea cu gel sau pictură pe unghii. Meseria se numeşte, oficial, stilist protezist de unghii, şi a fost introdusă deja în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), diplomele fiind supervizate de Ministerul Muncii şi de Minsiterul Educației. Chiar şi cei care au deja diplome obținute pentru specializarea în manichiură-pedichiură pot obține specializări suplimentare, astfel încât să țină pasul cu cele mai noi tendințe ale momentului. „Realizarea şi aplicarea unghiilor false este o artă, dacă sunt respectate regulile de proporționalitate, colorimetrie şi teorie a culorilor, dacă respectă un concept, dacă design-ul are în spate o poveste şi are puterea de a o scoate la suprafață. Sursele de inspirație sunt nemărginite, iar imaginația este singura care face diferența între designeri”, explică un lector din Bucureşti.

Abilități necesare pentru acest job

Pentru a deveni un bun stilist de unghii cursantul trebuie să aibă câteva abilități formate anterior. „Creativitatea este foarte importantă, iar cei mai inspirați designeri sunt, de obicei, stiliştii care deja lucrează în domeniul înfrumusețării sau au studii de artă. De asemenea, trebuie să studieze cu atenție tendințele momentului şi să fie obişnuiți să se documenteze, pentru a putea crea ceva original şi în trend”, spune consultantul Loredana Manolache. Alt ingredient absolut necesar este răbdarea, pentru că atât partea strict tehnică, de construcție a unei unghii, cât şi decorarea necesită timp şi concentrare.

Specializări diverse, avantaje multiple În atribuțiile unui specialist intră realizarea tratamentelor de bază pentru manichiură, aplicarea unghiilor false şi a extensiilor, decorarea unghiilor cu lac colorat, pietre prețioase, glitter şi alte materiale, pictarea şi imprimarea designului dorit pe unghii, dar şi operațiuni de reparare şi tratament pentru unghiile sensibile. De asemenea, absolvenții acestor cursuri pot lucra ca specialişti care oferă consultanță cu privire la manichiură şi le pot recomanda clienților produsele care li se potrivesc, pentru situații diferite. Această consiliere este foarte căutată de către cei care organizează petreceri şi evenimente speciale, dar şi pentru actorie, modeling sau spectacole.

Proiectele europene au ținut cont de tendințe

Multe persoane au beneficiat de cursuri gratuite de formare profesională, în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri europene POSDRU. Consultanții care au implementat astfel de proiecte au selectat viitorii stilişti şi în funcție de posibilitățile reale ale acestora de a se integra pe piața de Beauty ca profesionişti, nu doar ca absolvenți de cursuri, fără înclinații artistice sau abilități de comunicare. „Este nevoie şi de talent pentru a face pictură pe unghii şi pentru a construi unghii simetrice. Nu oricine poate face acest lucru, deşi sunt foarte multe fete care ar vrea să învețe. Poți învăța cum se face, poți înțelege din teorie, dar pentru practică şi, mai ales pentru clientele cu pretenții foarte mari, e nevoie de acelaşi talent pe care-l are un pictor specializat în miniaturi, e nevoie de inspirație şi de multă imaginație, pentru a oferi ceva frumos şi nu un kitsch, pentru a veni mereu cu un element de noutate. Am avut, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană cursuri de formare profesională, atât de calificare şi recalificare, cât şi de formare continuă. O persoană care-şi doreşte să se specializeze trebuie, înainte de orice, să se autoanalizeze şi vă vadă dacă îşi poate forma abilitățile de care are nevoie, inclusiv cele de comunicare şi de interacțiune cu clienții”, explică Loredana Manolache, director general al firmei de consultanță Biz Spin Consulting.