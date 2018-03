Rania Belkahia: Ea a inventat Amazonul african!

A dezvolta un comert online pe continentul african, sprijinindu-se pe diaspora, este conceptul imaginat de Rania Belkahia. Un Amazon african implantat in sase tari, a caror crestere sporeste constant.

Gigantul Amazon a cucerit lumea. Cu exceptia Africii, continent a carui dezvoltare este stimulata de o clasa de mijloc in plina acensiune. Este o piata neexplorata, unde Rania Belkahia a lansat, in 2014, Afrimarket impreuna cu asociatul sau Jeremy Stoss.

Cine este Rania Belkahia? Nascuta in Maroc, a invatat la un liceu din Casablanca, dupa care, mutandu-se in Franta, a urmat cursuri de ingineri la Telecom Paris. Pe perioada de practica a lucrat la cabinetul Polyconseil din cadrul grupului Bollore, unde l-a intalnit pe viitorul asociat, pe atunci director responsabil cu Africa. Dorinta de a invata cat mai multe, a impins-o pe tanara Rania sa faca un master la HEC.

"Pentru ca m-am nascut si am crescut in aceste locuri, intelegeam mai bine aceasta piata", spune Rania, explicand ca, dintotdeauna Africa a dus lipsa de servicii destinate cu precadere clasei de mijloc. Intr-o prima faza, Afrimarket a fost lansat in Coasta de Fildes si Senegal. Rania si Jeremy au atacat aceasta piata prin intermediul diaporei instalata in Franta si in Europa, careia i-au propus sa cumpere online pentru cunoscutii si rudele din Africa produse locale de calitate.

Un concept original, care i-a sedus pe Xavier Niel si Jacques-Antoine Granjon: au investit 500.000 de euro. Bani folositi de Afrimarket pentru dezvoltarea infrastructurii sale logistice. Un an mai tarziu, are loc o noua investitie de 10 milioane de euro. Astazi, Afrimarket opereaza in cinci tari vest-africane: Coasta de Fildes, Senegal, Benin, Camerun si Mali.

Compania dispune de depozite, de o flota proprie de vehicule pentru livrari marfa. "Spre deosebire de alte platforme de comert online, care acopera, de regula, un singur sector, noi suntem obligati sa prezentam un catalog larg pentru a raspunde tuturor nevoilor, de la oi vii la telefoane inteligente", spune Rania Balkahia, precizand ca toate produsele sunt garantate.