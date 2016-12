Astăzi este ziua ta: Laurențiu Cazan

Laurențiu Cazan, născut la Buzău pe 28 decembrie 1957, este este un instrumentist polivalent (vioară, pian, chitară, muzicuță, percuție), compozitor, textier, solist vocal și orchestrator român din Buzău. A studiat vioara și pianul încă din copilărie. Fiind autodidact, mai târziu învață să cânte la chitară (acustică, electrică, bas) și își însușește tehnica percuției. Pe parcursul carierei a interpretat melodii atât în limba română cât și în alte 8 limbi străine.



Artistul a debutat la TV cu piesa ”Uită tristețea” cu muzică și versuri proprii, în cadrul unei emisiuni produse de Titus Munteanu.

Are trei albume, Uita Tristețea, Say Something și Și iarăși voi zbura.



În 1993 obține locul al II-lea la finala pentru Eurovision - cu piesa “Say something” iar în anul 1995, obține locul al II-lea la festivalul „Cerbul de aur” - cu albumul “Say something”.



