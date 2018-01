De ziua ta! Actriţa Florina Cercel împlineşte 75 de ani

Actriţa Florina Cercel s-a născut la 28 ianuarie 1943, la Piatra Neamţ, conform Dicţionarului cineaştilor români (Ed. Ştiinţifică, 1996).



A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea, Victor Moldovan (1964), notează http://www.tnb.ro/ro/florina-cercel. În cei peste 50 de ani de carieră, a avut peste 100 de roluri în teatru, film şi radio.



A debutat ca actriţă pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galaţi, în 1964. În perioada 1965-1973, a jucat la Naţionalul din Timişoara, în piese precum ''Micul infern'' de M. Ştefănescu, ''Regele moare'' de Eugen Ionescu, ''Mincinosul'' de C. Goldoni, ''Aceşti îngeri trişti'' de D.R. Popescu.



Din 1972 face parte din echipa Teatrului Naţional ''I.L. Caragiale'' din Bucureşti. ''Bacantele'' după Euripide, ''Revizorul'' de N.V. Gogol, ''Moartea unui comis voiajor'' de Arthur Miller, ''Căsătoria'' de Gogol, ''Azilul de noapte'' de M.Gorki sunt doar câteva dintre piesele în care a fost distribuită pe scena Naţionalului bucureştean. De asemenea, a fost "Regina" în piesa ''Regele moare'' de Eugen Ionescu, în regia lui Victor-Ioan Frunză, prezentată la ''Theatrum Mundi'' din Capitală (2002), a jucat şi în ''Camerista'' şi ''Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal''.

Printre cele mai recente roluri se numără cel al Teodorei din ''Dumnezeu se îmbracă de la second-hand'' de Iulian Margu, în regia lui Ion Caramitru, şi Zerline din piesa ''Camerista'' după Hermann Broch, regizată de Dan Stoica.



A jucat şi în filme: ''Fraţii'' (1970), ''Filip cel bun'' (1973), "Prin cenuşa imperiului" (1976), ''Iarna bobocilor'' (1977), ''Vară fierbinte'' (1982), ''Căruţa cu mere'' (1984), ''Crucea de piatră'' (1993), ''Les Percutes'' (2002), ''Ambasadori, căutăm patrie'' (2003), ''The Half Life of Timofey Berezin'' (Viaţa lui Timofey Berezin) (2006). La postul Acasă TV a interpretat roluri în serialele TV: ''Inimă de ţigan'' (2007), ''Regina'' (2008), ''Aniela'' (2009).



La 29 octombrie 2002, a avut loc premiera absolută la Teatrul Naţional de Televiziune a spectacolului ''Ultima haltă în Paradis'' de Valentin Nicolau, în regia lui Alexandru Tocilescu, în care Florina Cercel şi Florin Piersic au interpretat rolurile principale.



A fost distinsă cu Premiul UNITER pentru cea mai bună interpretare feminină pentru rolul Vassa Jeleznova din piesa ''Vassa Jeleznova'' de M. Gorki, regia Ion Cojar (1990); Ordinul Naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de Cavaler (15 decembrie 2002); premiul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru cea mai bună actriţă a anului 2002, pentru rolul Anna Andreevna în ''Revizorul'' de Gogol, la Teatrul Naţional ''I.L. Caragiale'', conform http://www.tnb.ro/ro/florina-cercel.



A fost nominalizată la Gala Premiilor UNITER, ediţia 2008, la secţiunea ''Cea mai bună actriţă în rol secundar'' pentru rolul ''Stepanida Rozanova'' din spectacolul ''Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal'' (TNB).



În aprilie 2008, actriţa a fost omagiată la Cinemateca Eforie, într-o Gală dedicată celor peste 40 de ani de carieră artistică. Florina Cercel s-a aflat printre cele 47 de personalităţi medaliate de Primăria Sectorului 2 şi Patriarhia Română, la 1 februarie 2009, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească.



Din anul 2002, este societar de onoare al Teatrului Naţional ''I.L. Caragiale'' din Bucureşti.



La 5 martie 2016, actriţa Florina Cercel a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor, din Piaţa Timpului din Bucureşti. "Întotdeauna am dăruit, prin puterea mea de creaţie, dragoste, respect şi multă, multă recunoştinţă publicului, care a umplut sălile de teatru sau de cinematograf", a declarat cu acel prilej Florina Cercel.



A fost numită ambasador al bunăvoinţei pentru turismul din Israel, recunoaştere ce a venit din partea Ministerului Turismului din Israel, în iarna anului 2009, când şi-a petrecut vacanţa în Ţara Sfântă, notează http://biografii.famouswhy.ro. AGERPRES