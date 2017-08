De ziua ta! Artistul plastic Alexandru Ghilduş împlineşte 65 de ani

UAP





Artistul plastic Alexandru Ghilduş s-a născut la 5 august 1952, în Bucureşti.



Este absolvent al Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Facultatea de Arte Decorative şi Design, Secţia Design, la clasa profesorilor Ion Bitzan şi Vladimir Şetran (1978). Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), începând cu anul 1979. Între 1998-2002 a fost preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici (în prezent fiind preşedinte de onoare al acestei bresle).



În această calitate a iniţiat editarea lunară a buletinului UAP, în care se promova vânzarea de lucrări ale artiştilor prin sistemul de galerii, a reluat publicarea revistei ARTA, care-şi încetase apariţia, s-a preocupat de organizarea, în anul 2001, a Salonului de Artă (la Romexpo), fiind expuse peste 1.000 de lucrări ale multor artişti plastici din toată ţara.



Preşedinte al Societăţii Designerilor Profesionişti din România, membru Roster of Experts International Council Societies of Industrial Design (expert ICSID), a fost preşedinte al Societăţii de Gestiune a Dreptului de Autor - VISARTA, precum şi preşedinte al Casei de Licitaţii Monavissa. Este membru fondator al Casei de licitaţii Goldart, înfiinţată în 2008.



A făcut parte din juriul internaţional Design Stuttgart 2005. Din 1990 este profesor la Universitatea Naţională de Arte şi a fost decan al Facultăţii de Arte Decorative şi Design (2004-2012).



Alexandru Ghilduş s-a remarcat prin numeroase proiecte de design în cadrul Întreprinderii Optice Române. Aici a făcut, printre altele, cunoştinţă cu un material spectaculos, sticla optică, pe care a prelucrat-o, dându-i dimensiuni artistice. Sculptura în sticlă optică i-a adus recunoaşterea pe plan intern şi internaţional, fiind distins cu premii la concursurile şi expoziţiile internaţionale. Obiectele imaginate de el, menite să înfrumuseţeze viaţa cotidiană, sunt diverse, mergând de la cele promoţionale, trofee (ex. Cerbul de aur), până la obiecte de cadou. Arta lui se materializează, de asemenea, în design grafic (afişe culturale, publicitare etc.), de interior, în organizarea unor expoziţii, evenimente culturale, galerii de artă ş.a.



Şi-a expus lucrările atât în ţară, cât şi în străinătate: 1984 - Simeza, Bucureşti; 1988 - Căminul Artei, Bucureşti; 1993 - Erkelenz, Germania; 1994 şi 1995 - Atena, Grecia; 1995 - Galeria ANIXIS, Baden, Elveţia; 1997 - Washington, New York şi Chicago, SUA; 1999 - St. Polen, Austria; 2001 - Galateca - BCU, Bucureşti; 2008 - Galateca - BCU, Bucureşti, împreună cu pictorul Constantin Blendea.



De asemenea, a participat, cu splendide lucrări din sticlă optică, la expoziţii de grup, alături de alţi artişti plastici consacraţi. A participat, între altele, la: European Glass Context, expoziţie internaţională de sculptură în sticlă, Bornholm, Danemarca (2008); Expoziţia "Design RO8" dedicată Zilei Internaţionale a Designului Industrial (sub egida ICSID), Galeria Galateca - BCU (2008); Salonul Naţional de Sticlă, Galeria Simeza (2008).



În 2004 a fost desemnat câştigător al concursului lansat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru realizarea unui monument închinat Revoluţiei din decembrie 1989. Proiectul s-a numit iniţial "Glorie Eternă Eroilor şi Revoluţiei Române din Decembrie 1989", numele complet fiind "Memorialul Renaşterii - Glorie Eternă Eroilor şi Revoluţiei Române din Decembrie 1989". Ansamblul monumental, al cărui autor este Alexandru Ghilduş, este situat în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti şi a fost inaugurat la 1 august 2005.



Este deţinătorul a diferite distincţii şi premii: Ordinul Naţional "Serviciul Credincios", în grad de Cavaler, conferit de Preşedintele României (2000), Obiectul Anului, la Expoziţia Internaţională de Sticlă, Horn, Olanda (2005), Cavaler al Ordinului Steaua Solidarităţii Italiene (2005). www.agerpres.ro