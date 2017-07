De ziua ta! Atleta Mihaela Peneş, campioană olimpică la aruncarea suliţei, în 1964, la Olimpiada de la Tokyo, împlineşte 70 de ani

Atleta Mihaela Peneş, campioană olimpică la aruncarea suliţei, în 1964, la Olimpiada de la Tokyo (Japonia) s-a născut la 22 iulie 1947, la Bucureşti.A început să practice sportul de la o vârstă fragedă, părinţii îndreptând-o spre înot. La 11 ani, favorizată şi de înălţime (avea aproape 1,70 m), a trecut la baschet.



A abandonat un timp activitatea sportivă, medicii spunându-i că, din cauza taliei foarte mari, inima nu-i va rezista. Norocul ei a fost că un profesor de educaţie fizică, Ervin Wilk, i-a remarcat calitaţile fizice şi a încurajat-o să practice aruncarea greutăţii. La scurt timp, a trecut la suliţă - proba în care a făcut istorie în atletismul românesc -, la îndemnul profesorului Lixandru Pandele, care avea să-i devină şi antrenor. Rezultatele n-au venit imediat, la început a fost un modest 34,34 m la Spartachiada de vară a tineretului din 1961, la sfârşitul aceluiaşi an a aruncat 39,85 m. După alţi doi ani, în 1963, când a atins 48,27 m, se întrezărea viitoarea mare campioană.



La 12 aprilie 1964, a reuşit, la nici 17 ani, s-o "bată" pe campiona ţării din acea perioadă, Maria Diaconescu, aruncând 45,79 m. Au urmat 51,62 m în mai, 52,14 m în iunie şi 55,38 m în august, cu prilejul Spartachiadei republicane. A cucerit medalia de argint la Campionatele balcanice de senioare, deşi se afla încă la vârsta junioratului, cu 52,79 m. Federaţia română de Atletism i-a oferit şansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din august 1964, chiar dacă nu realizase baremul de 56 m. Aici, Mihaela Peneş, cea mai tânără componentă a delegaţiei olimpice a României, a reuşit performanţa vieţii, cucerind medalia de aur, cu un extraordinar 60,54 m. După Olimpiadă, a participat la alte 20 de concursuri, unde a obţinut tot atâtea victorii internaţionale. În 1965, a devenit campioană mondială universitară, cu un rezultat de 59,22 m, iar în 1967 a cucerit medalia de bronz la Campionatele europene de la Budapesta. 1968 este ultimul an în care 'copilul minune' a obţinut ultima performanţă la Jocurile Olimpice de la Mexico - argint.



La numai 25 de ani, a fost nevoită să abandoneze activitatea sporivă din cauza unui accident la braţul de aruncare. După ce a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, a devenit profesoară. A fost antrenoare federală şi maestră emerită a sportului. În ultimii ani, Mihaela Peneş s-a retras la o mănăstire din Bucovina. www.agerpres.ro