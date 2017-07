De ziua ta! Cântăreaţa Mirabela Dauer împlineşte 70 de ani

Cântăreaţa Mirabela Dauer s-a născut la Bucureşti, la 9 iulie 1947. Din copilărie a îndrăgit sportul, dar în aceeaşi măsură a fost pasionată şi de muzică.



Profesoara de balet cu care se antrena i-a sugerat să mergă să cânte la Casa de Cultură ''Turturele''. La început a cântat muzică populară, la Şcoala Populară de Artă a interpretat piese folclorice din repertoriul Angelei Moldovan, potrivit site-ului artistei, www.mirabeladauer.ro. Ulterior a studiat la această şcoală la clasa profesoarei Florica Orăscu, avându-i corepetitori pe Marius Ţeicu şi Marius Popp.



Prima piesă de muzică uşoară care i-a fost încredinţată de compozitorul Ion Cristinoiu este ''Taina nopţii''. A colaborat apoi cu Iuliu Merca, la piesa ''Padidadam'', şi cu Marius Ţeicu, acesta încredinţându-i melodia ''De când te-am întâlnit''. Cu piesa lui Marius Ţeicu a debutat oficial în anul 1970, la televiziune. În acelaşi an a obţinut şi prima distincţie artistică, Premiul special al juriului, pe scena Festivalului de Muzică Uşoară de la Mamaia, în următorul an câştigând, pe scena aceluiaşi festival, Premiul de interpretare.



Din 1977, Vasile V. Vasilache i-a încredinţat foarte multe melodii. Apoi a colaborat cu Marian Nistor. Acesta i-a încredinţat melodiile ''Noapte de mai'', ''Frunza mea albastră'', ''Mulţumesc, iubită mamă'', ''Iartă-mă'', ''Amintiri'' şi ''Roboţel''. Alături de grupurile Sincron, Mondial, Savoy, Progresiv TM, Post Scriptum, Mondial '90 a susţinut mii de concerte în ţară.



A întreprins turnee în Iugoslavia şi, împreună cu colectivul Teatrului ''C. Tănase'', în URSS şi Ungaria (1972). În 1974 a început seria colaborărilor cu televiziunea poloneză, apărând în show-urile prezentate de studiourile TV din Varşovia, Katovice şi Kracovia. A participat la Festivalul ''Lira Bratislavei'' din Cehoslovacia, acompaniată de formaţia Mondial (1975).



În emisiunile de televiziune în care a apărut în perioada de debut, Mirabela a colaborat cu realizatori talentaţi: Aurora Andronache, Sanda Balaban, Tudor Vornicu, Alexandru Bocăneţ, Titus Munteanu, Ovidiu Dumitru, Mariana Şoitu.



În următorii ani a obţinut o serie de premii: Premiul I la Festivalul Prieteniei de la Moscova ; Premiul al III-lea - ''Orfeul de bronz'', la Festivalul ''Orfeul de aur'', de la Slancev Breg din Bulgaria; Menţiunea specială a juriului la Festivalul de Muzică Uşoară de la Mamaia (1976); Premiul I pentru interpretare la Festivalul şlagărelor de la Dresda (1978); Premiul Interviziunii la Festivalul de la Sopot (1979).



În anul 1980 a editat primul disc LP, intitulat ''Voi cânta'', continuând cu ''Taina nopţii'' (1982), ''În zori'' (1984) şi ''Morăriţa'' (1985), urmate de alte şase albume până în 1989: ''Dimineţi cu ferestre deschise'' (1986), ''Eşti visul meu'' (1986), ''Te-aştept să vii'' (1987), ''De ce nu-mi spui că mă iubeşti'' (1988), ''De dragul tău'' (1988), ''Bine te-am găsit (1989).



Din anul 1980 a participat la emisiunile-concurs ''Şlagăre în devenire'' obţinând Premiul de popularitate cu ''Taina nopţii'' şi Premiul tinereţii. Melodiile ''Vis de pace'' şi ''Te aştept să vii'' au primit Premiul juriului şi Premiul de popularitate, iar ''În zori'' şi ''Cântec pentru pacea lumii'' - Premiul de popularitate.



Între piesele pe care le-a lansat şi au devenit şlagăre se numără: "Ce-mi place mie" (Aurel Giroveanu), "La primăvară" (Iuliu Merca), "Eşti visul meu" (Marius Ţeicu), "Taina nopţii" (Ion Cristinoiu), "De ce nu-mi spui că mă iubeşti" (Vasile V. Vasilache), "Te-aştept să vii" (Ionel Tudor), "Bine-ai venit, iubire" (Temistocle Popa), "Eu cred în dragoste" (Cornel Fugaru), "Mulţumesc iubită mamă", "Frunza mea albastră" (Marian Nistor), "Stai lângă fruntea mea" (Mircea Drăgan).



A mai reprezentat ţara noastră şi la Festivalul cântecului din Cuba (1983), Festivalul ''Lira Bratislavei'', unde a obţinut Premiul al II-lea (1985).



A continuat să fie prezentă pe scena muzicii uşoare româneşti şi după 1990, lansând albume foarte bine primite de public: ''Nopţi albe de dor'' (1990), ''Dacă nu te-aş iubi'' şi ''E bine, e bine, e foarte bine'' (1992), ''Te iubesc, iubirea mea'' (1994), ''Best of'' (1995), ''Nu te părăsesc iubire'' (1996), ''Plânge un artist (1997, cu Cătălin Crişan), ''Tu'' (1998), ''Eşti bărbatul altei femei'' (2000), ''De ce oare?'' (2003), ''Grădina dragostei'' (2004), ''Aş vrea să-mi dai inima ta'' (2005, cu Rareş Borlea - Raoul), ''Dar din Rai'' (2005, cu Raoul), ''Te-aştept să vii'' (2006), ''Best of'' - vol.1 (2006), ''Floare albă, floare albastră'' (2007, cu Raoul), ''Best of'' - vol.2 (2008), ''Pentru inima mea'' (2009, cu Raoul), ''În braţele tale'' (2011), potrivit site-ului www.mirabeladauer.ro.



Pentru albumul ''Best of'' a primit Discul de Aur, oferit de Casa de Discuri Electrecord (1995), iar în 2002 i-a fost decernată Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Cultelor, în cadrul Galei ''O zi printre stele''. A fost decorată cu Ordinul Naţional "Meritul Cultural" clasa I în grad de "Cavaler", de către Preşedintele României (2004).



În 2006, Televiziunea Română i-a oferit ''Diploma de Onoare" şi Trofeul "TVR50". În 2002, îndrăgita cântăreaţă, în colaborare cu jurnalista Anca Nicoleanu, a lansat un volum autobiografic, intitulat ''Mirabela''.



În cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Galei premiilor anuale ale revistei "Actualitatea Muzicală" desfăşurată în martie 2010, revistă lunară editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), la secţiunea "Divertisment", Mirabela Dauer a primit premiul Excelenţei Interpretative.



În decembrie 2014, Mirabela a susţinut, la cinematograful ''Patria'', concertul ''E nevoie de iubire'', unde a urcat pe scenă alături de Corul de copii ''Nostalgia'' şi de Corul Seniorilor, dar şi de Amna şi Vizi.



În 2016, Mirabela a lansat melodia ''Bucurie şi mister'', muzica şi versuri Marius Cristi Popa, care a fost cântată de artistă şi la Festivalul Bucureşti Music & Film, în septembrie 2016, în Piaţa Universităţii, acompaniată de orchestra condusă de compozitorul Ionel Tudor.



Artista iubeşte deopotrivă colegii săi de generaţie, dar şi generaţia nouă de artişti, o dovadă fiind îndelungata sa colaborare cu Raoul, dar şi cu Alex Velea, Smiley, WhatsUp, Ada sau Vunk, conform site-ului www.mirabeladauer.ro www.agerpres.ro