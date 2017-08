A murit actorul Septimiu Sever! MESAJUL EMOŢIONANT transmis de Florin Piersic

Septimiu Sever, actorul care a jucat in filme precum "Dacii" (1967), "Mihai Viteazu" (1971) şi "Marisol" (1983) a încetat din viaţă la vârstă de 91 de ani. Anunţul a fost făcut de Florin Piersic pe Facebook."Daca ar fi sa-mi numar marii mei prieteni pe degetele de la o mana, Septimiu Sever s-ar numara printre cei cinci. Acum cateva minute, am aflat cu mare durere, ca l-am pierdut. Nu v-am spus eu, ca nu de putina vreme, am ajuns sa imi fie frica sa mai raspund la telefon din teama de a nu primi astfel de vesti? Nu aram pregatit, dragul meu Septimiu, sa aflu de zborul tau spre stele...Doare prea tare.... De astazi, am ramas mai singur, mai sarac in prieteni. Desi in ani ne-a despartit un continent si un ocean, te-am iubit mereu si voi iubi vesnic amintirile noastre minunate", a scris marele actor pe pagina lui de Facebook.Observator tv