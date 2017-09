Colegul nostru Cristinel C. Popa, expune mai multe lucrări la galeria “Theodor Pallady” din Iași

De la inceputul lunii si pana pe data de 10 septembrie 2017, artistul vizual Cristinel C. Popa expune patru importante lucrari la Galeria “Th. Pallady” din Iasi. Pictorul si jurnalistul Cristinel C. Popa este invitat special in cadrul expozitiei artistei Daniela Isache, membra a Uniunii Artistilor Plastici din 1999. Popa, membru si el al Asociatiei Artistilor Plastici si iArt (International Artists), expune lucrari bine cotate, apreciate pe cunoscutul site de arta american - Saatchi Art. La vernisaj a fost prezent reputatul critic de arta prof. univ. dr. Gheorghe Macarie, care a avut numai cuvinte de lauda, mai intai la adresa pictoritei Daniela Isache, apoi referitor la Cristinel C. Popa! Profesorul Macarie a remarcat nota expresionista a lucrarilor, facand referire in mod deosebit la pictura intitulata “Cantareata cheala”, o aluzie cromatica interesanta la adresa cunoscutei piese de teatru a lui Eugen Ionescu. “Expune in expozitie si domnul Cristinel C. Popa lucrari foarte interesante, in care pictura este proiectata, de asemenea, in nota expresionista. Sunt realizari/tablouri ale sale, care certifica faptul de a reveni si cu o expozitie mai ampla”, a spus prof. Gh. Macarie. Importanta artista Daniela Isache a subliniat si ea: “In aceasta sala exista si cateva tablouri ale pictorului Cristinel C. Popa, care este in acelasi timp ca un om al Renasterii: e poet, jurnalist, si matematician. Si va rog sa-l priviti cu ingaduinta, pentru ca este la inceput de drum in pictura!”.

Interesanta expozitie, intitulata “Expresionismul, dragostea mea”, a fost deja vizitata de zeci de iubitori de arta, prezenti la vernisajul desfasurat recent. Printre admiratorii picturilor sale, Cristinel C. Popa a remarcat si grupuri de tineri din tara, prezenti la Iasi la o importanta manifestare religioasa. Lucrarile sale se intituleaza: “Privire inchisa”, “Viziune”, “Cantareata cheala” si “Sfantul din Montparnasse”. Prima lucrare reprezinta un chip de om incastrat, ca in spatele unor zabrele, de fante de culori si lumina, importanta sa opera lasand loc la interpretari variate. Cea din urma pictura reprezinta viziunea proprie a artistului cu privire la marele sculptor roman Constantin Brancusi.

Cristinel C. Popa a avut ultima expozitie personala in 2016 la Galeriile SPATP Iasi. A expus, de asemenea, in perioada 2014-2017 la Gallery - Hall Ana Aslan, Cultural Multimedia Center Iasi, iar in 2015 a luat premiul I (First Prize) la Jurnal de atelier Exposition, SPATP Iasi, concurs organizat de Scoala Populara de Arte “Titel Popovici” din Iasi pe care a absovit-o la clasa profesorului Dorin Lehaci.