Cristinel C. Popa, un pictor original, cu o imaginație creatoare debordandă

M-am bucurat atunci când am văzut, recent, operelor artistului vizual Cristinel C. Popa! Lucrări efectuate la Școala Populară de Arte “Titel Popovici” din Iași, pe care a absolvit-o, ori acasă, în atelierul propriu: picturi abstracte, peisaje, unele cu titlu de experiment, opere la realizarea cărora a folosit și folosește aproape întreaga gamă de tehnici aflate la îndemâna artistului modern: uleiuri pe pânză, lemn sau carton, “zugrăvite” cu pensule sau/și cu cuțitul, acriluri multi-colore ori picturi realizate prin tehnici mixte: spray, cârpă sau cu modele create de autor. |nsă nu neapărat prin știința exactă a realizării lor impresionează cel mai mult autorul! Știință dobândită din contactul cu autori și opere ale unor artiști precum: Dorin Lehaci, Daniela Isache, Dan Hatmanu, Liviu Amariței, Cezar Ungureanu, Viorica Toporaș, Mirela Bălan, Ștefan Csukat și mulți alții, dar și prin metoda autodidactă, perfecționistă, autoimpusă, încă de la început. Spuneam că nu prin acestea impresionează cel mai mult, ci mai degrabă prin subiectele și textura operelor sale, picturi greu de copiat, dat fiind dificultatea modelelor întinse pe pânză de brațul său relativ tânăr. Pentru că trebuie spus că Cristinel C. Popa s-a apucat relativ târziu de pictură, iar asta nu din alt motiv decât, așa cum singur recunoaște: până acum a avut de scris reportaje, poezii ori a luptat cu teoremele și axiomele matematice. E necesar de adăugat că artistul e un geamăn pur-sânge, plurivalent, cu aptitudini și veleități - în jurnalistică (a primit un premiu național pentru reportaj și a fost menționat cu o anchetă pe site-ul Parlamentului European!), poezie (a primit premiul național de la o importantă editură internațională), matematică (a urmat și un master în cercetare matematică), iar acum, mai nou, în pictură, a participat la numeroase expoziții colective, din 2014, până în 2017 (inclusiv), ultima expoziție personală fiind datată 2016.

A pictat filosofic răsăritul de soare, dar și teama de moarte ori clinchetul nevăzutului

Cristinel C. Popa a pictat filosofic răsăritul de soare, dar și teama de moarte ori clinchetul nevăzutului. Autorul, ce promite foarte mult, a pictat nevăzutul și a scos în evidență imagini și fapte cărora mulți nu le dădeau nicio importanță. Cuțitul de lângă șevalet și pensulele mai mari sau mai mici vorbesc o limbă a culorilor și a contrastelor greu de găsit, doar de Cristinel C. Popa știute! Cert e că acele combinații pe care le reușește stârnesc de fiecare dată apetitul și curiozitatea privitorului, a iubitorului de artă. Mi-a povestit cum a început inițierea sa în ale artei. A desenat și a pictat de când se știe, însă la modul profesionist doar în ultimii ani, întrucât a fost ocupat până peste cap cu poezia, jurnalistica și matematica, cum spuneam. Când avea cinci ani mergea în biroul de la școală al tatălui său, care era director, și cerea pe un ton imperios să îi deseneze ceva, de exemplu un tractor. Talentul tatălui său se vedea imediat - schița din câteva trăsături carcasa autovehicului, apoi detaliile erau ca niște bomboane delicioase. Și lui i-a plăcut să măzgâlească caietele cu fel de fel de caricaturi: Păcală, Nastratin, oameni cu nasuri mari, rotunde, ochii căscați și bune cărnoase, mai mari ca acelea de clovn! Vrăjitori, mașini, tot ce i se părea hazliu, demn de semnalat. Apoi a fost întâlnirea cu acuarela profesorului de desen. Așa-zisele picturi cu obiceiuri de Anul Nou îi plăceau cel mai mult, dar și schițarea figurilor oamenilor dragi, cum sunt bunicii, îi dădea satisfacție. Toată viața i-a plăcut lumea artiștilor, însă regretă că Dumnezeu nu l-a “afundat” mai mult printre ei… A urmat întâlnirea cu verișoara sa, pictorița Daniela Isache, apoi întâlnirea providențială cu marele pictor Dan Hatmanu, la care a mers să discute în vederea unui interviu. Schița în desen făcută sub ochii lui nu o va uita niciodată. Știința liniilor ferme, trase de maestrul Hatmanu, i-a rămas în minte. Apoi au venit prietenii artiști, cum e, de exemplu, Liviu Amariței. |nsă un mare rol în formarea sa artistică l-au avut cei trei ani de școală populară de artă, unde l-a avut ca profesor și sprijinitor în toate (ale artei) pe valorosul artist Dorin Lehaci.

Operele sale, admirate pe site-uri de prestigiu, ca Saatchi Art sau Fine Art America

Din anul 2016 este membru al organizației internaționale de breaslă, cu artiști de pe toate continentele - iArt. De asemnea, este admirat de artiști din lumea largă pe prestigioasele site-uri Saatchi si Fine Art America. Iată și descrierea câtorva opera de-ale sale: un peisaj simplu - culori deschise. Simplu, dar parcă nu e simplu, culoarea parcă e de când lumea la locul ei. |nsă e o pictura deosebită. Alt peisaj, un val de pământ pe vârful căruia se leagănă niște corăbii, cel puțin așa par a fi, de la culoarea gălbuie. O pictură abstractă: dintr-un albastru simplu, linii mai deschise la culoare în stânga și în dreapta, de parcă pictorul s-ar fi duelat cu cuțitul pentru culori în ulei, însă efectul vizual este minunat. Altă pictură pe lemn, largă, lungă, de dimensiuni neobișnuite. Două culori așezate ca niște petale, aducând forma unor flori. Iarăși cu simplitate, un efect deosebit. Câteva portrete, un alb parcă nefiresc pe obrajii unei persoane, tatăl și mama artistului zugrăviți cât mai aproape de realitate, făcuți de fiul lor, așa cum i-a avut el în minte și în braț, prin prelungirea pensulei. Flori, multe picturi cu flori, în cuțit sau penson, unele stratificate, cu efecte miraculoase. Cele simple, ca de obicei, sunt irezistibile. Iarăși peisaje, o doamnă, un portret deosebit, într-o rochie din vremuri imemoriale, iarăși picturi abstracte, cele mai multe în ulei, dar și în acryl. Câteva femei stilizate, lăsate în negru, albastru, figure stilizate, îți sar în ochi dintr-un tablou fermecător, pe jumătate abstract, așasdar atât de departe, dar și aproape de realitate. Și exemplele ar putea continua până la o sută, câte numără cele mai recente realizări artistice ale lui Cristinel C. Popa. Un artist pe care merită să îl menționăm și pe care vă invităm să-l urmăriți, poate tot atât timp cât va lucra. Pentru că îl veți îndrăgi, cu siguranță. Sau să îi cumpărați operele, cea mai ieftină trece de 300 de dolari, iar cea mai scumpă - de 10.000. Pictorul Cristinel C. Popa este fericit că a spart gheața și a început să vândă dintre cele mai dragi opere ale sale. Cele mai multe se situează ca preț între 1.000 și 4.000 de dolari. Merită să aruncați un ochi spre ceea ce gândește cu ochiul minții, al penelului și al inspirației poetico-matematice acest pictor care vine foarte tare din urmă. |l vom urmări neîncetat și îi urăm în mod binemeritat mult, mult succes!

Vasile Istrate, critic de artă