Daniela Isache si misterul expresionismul sau

Pentru artistul iesean Daniela Isache, stilul sau de a picta, in nota expresionista, este ca un iubit care a salvat-o in momentele dificile.

Expresionismul a fost intotdeauna pentru mine ca un iubit care m-a salvat de suferinta, de problemele de zi cu zi…Uneori mi s-a spus ca pictura mea este urata dar, din pacate, si realitatea este uneori asa…Dar au fost si oameni care au spus ca atunci cand privesc un tablou de-al meu, acesta ii face sa gandeasca, sa-si puna probleme, deci sa reactioneze. Cel mai important lucru pentru mine este ca oamenii sa nu ramana indiferenti in fata unui tablou de-al meu”, a spus Daniela Isache la vernisajul ultimei sale expozitii ce a avut loc recent la Galeria “Th. Pallady” din Iasi.

Debutul expozitiei, expoziție care se va incheia pe 10 septembrie, a fost unul care s-a bucurat de inalta apreciere, cuvantul de prezentare apartinand apreciatului critic de arta, prof. univ. dr. Gheorghe Macarie: “Avem de a face cu un artist original de doua ori. Originalitatea artei Danielei Isache este vizibila, insa opera sa este originala si prin altceva. Artista este o expresionista in sensul cel mai bun al cuvantului. Unele tablouri sunt dedublate, sunt surprinse contradictii, iar expresionismul Danielei Isache nu este cel anticipat de Van Gogh, este un expresionism al culorii, cu mult soare, cu multa culoare, unul care ne face sa ne gandim la Fauve, iar apropierea de Fauve se bazeaza pe mister…Avem de a face cu doua realitati diferite, in dreapta si stanga, o lupta tensionata…Nu seamana cu arta feminina, putem spune mai degraba ca opera sa este una vitala, obsesia fiind nota dominanta a lucrarilor sale. Este o arta superba, o arta unica ce ne indeamna la mantuire”, a spus profesorul - critic de arta. Artista il are ca invitat special in cadrul expozitie, cu valoroase picture, pe poetul Cristinel C. Popa, de prezenta caruia s-a bucurat sincer: “Expune in expozitie si domnul Cristinel C. Popa lucrari foarte interesante, in care pictura este proiectata, de asemenea, in nota expresionista. Sunt realizari ale sale, care certifica faptul de a reveni si cu o expozitie mai ampla”, a mai spus criticul de arta prof univ. dr. Gheorghe Macarie.

Daniela Isache l-a avut ca mentor pe maestrul Ion Neagoe. Este membra UAP din 1999. A avut de-a lungul anilor numeroase expozitii in tara si in strainatate, fiind si premiata. Lucrarile sale se afla la institutii importante sau au fost achizitionate de iubitori de arta din tari ca: SUA, Germania, Spania sau Republica Moldova.