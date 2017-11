Jurnalistul si poetul Cristinel C. Popa a expus, din nou, mai multe picturi, alaturi de membri de vaza ai Uniunii Artistilor Plastici

“Expresionismul, dragostea mea” - expozitia de inceput de septembrie de la Galeria “Theodor Pallady”, “Salonul de Toamna al Asociatiei Artistilor Plastici Iasi”, Expozitia “Identitati iesene”, de la Galeria “Ion Neagoe” si “Salonul de Toamna al Asociatiei International Artists (iArt)”, de la Galeriile Regale, BCU Iasi! Sunt ultimele patru evenimente artistice la care colegul nostru Cristinel C. Popa a participat in ultimele saptamani! El a expus mai multe lucrari alaturi de artisti consacrati, membri UAP cu vechi state, avand o deosebita experienta, inclusiv internationala, cum ar fi: Constantin Tofan, Dan Cumpata, Carmen Sirbu, Lidia Baitanu, Ofelia Hutul, Valentin Sava, Angela Mirela Pagu, Silvia Anton, Daniela Isache. Referindu-se la lucrarile sale, expuse recent in cadrul Salonului de Toamna iArt 2017, marele critic de arta Mihai Pastragus a spus: “Sunt lucrari bune, sunt lucrari cu perspectiva, care ofera posibilitatea de a relua si de a dezvolta in continuare astfel de teme, astfel de idei. De asemenea, ele lasa deschise si alte directii de subiecte asemanatoare. Se vede ca sunteti pe un drum bun, pentru ca aveti o viziune picturala asupra lor, iar viziunea picturala inseamna si complexitate, si detaliu, si simbolistica, si interpretare, si multe alte lucruri. Picturile dvs intra in categoria de subiecte simbolistice sau metafizice, pentru ca subiectele acestea nu se refera la elemente din prim-plan, elementele din prim-plan sunt doar un motiv de a cauta altceva inapoia lor. Si inapoia lor se ascund semnificatii multe! Si uneori, ele sunt simboluri, simboluri care trec undeva, trec la lumea unor semnificatii ce nu se vad, dar pentru aceasta trebuie sa ai o anumita cultura, un anumit grad de civilizatie, o anumita experienta artistica, pe care dvs deja le aveti!…Dvs cu atat mai mult, treceti si de la poezie la pictura foarte usor! Sau de la matematica, matematicienii au traditie in acest sens, Barbu (poetul si matematicianul Ion Barbu - n. red. ) e unul dintre exemplele clasice”. La aceste ample manifestari artistice, pentru lucrarile sale, Cristinel C. Popa a fost si premiat (vezi foto).