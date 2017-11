Povestea din spatele tabloului lui Leonardo da Vinci vândut cu 450,3 milioane de dolari

"Salvator Mundi", ultimul tablou al maestrului renascentist Leonardo da Vinci, a fost vândut cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitaţie organizată miercuri de casa Christie's, la New York, pulverizând precedentul record de preţ pentru cea mai scumpă operă de artă dintr-o colecţie privată.



Deşi este imposibil de stabilit cu certitudine, se pare că "Salvator Mundi" a devenit cel mai scump tablou din istoria tuturor vânzărilor de artă, inclusiv în cadrul tranzacţiilor private. Pictura s-a aflat, până miercuri, în proprietatea miliardarului rus Dmitri Rybolovlev, un oligarh exilat care este preşedintele clubului de fotbal AS Monaco.



Rybolovlev, care a strâns o avere impresionantă după căderea Uniunii Sovietice sub ochii îngăduitori ai lui Boris Elţin, este cunoscut de presă mai ales pentru răsunătorul său divorţ de Elena Rybolovleva, devenit cel mai scump din istorie, relatează online ziarul spaniol ABC.



Numele lui Dmitri Rybolovlev a reapărut în presă după ce a anunţat că vinde una dintre piesele emblematice ale valoroasei sale colecţii de artă, tabloul "Salvator Mundi", al lui Leonardo da Vinci. După autentificarea sa în 2005, câţiva specialişti şi-au exprimat îndoiala în legătură cu rolul efectiv avut de maestrului renascentist în conceperea acestui tablou.



Operele de artă create înainte de secolul al XIX-lea sunt rareori scoase la licitaţie, întrucât cele mai multe dintre ele se află deja în muzee, fapt care a lăsat să planeze o anumită incertitudine asupra preţului la care s-ar fi vândut tabloul maestrului renascentist. Magnatul rus a cumpărat tabloul cu 127,5 milioane de dolari de la un comerciant de artă elveţian, Yves Bouvier, care îl achiziţionase cu puţin timp înainte cu suma de 80 de milioane de dolari.



După terminarea costisitorului său divorţ, miliardarul rus a decis să scoată la vânzare această capodoperă pentru a-şi reface finanţele care au avut mult de suferit. În mai 2014, un tribunal din Geneva l-a condamnat pe Rybolovlev să-i plătească 3,2 miliarde de euro fostei sale soţii.



După mai multe recursuri, miliardarul rus a reuşit să reducă din suma astronomică care echivala cu jumătate din averea sa. Ocupând locul 190 pe lista Forbes a celor mai bogaţi oameni ai lumii, Rybolovlev a reuşit să stabilească suma la "doar" 564 milioane de dolari.



Magnatul şi fosta lui soţie s-au cunoscut la Facultatea de Medicină din Perm pe care au absolvit-o amândoi. În 1987, ei şi-au pecetluit dragostea cu o nuntă discretă în Cipru, iar opt ani mai târziu s-au stabilit la Geneva, în plină campanie împotriva oligarhilor. Au împreună două fiice: Ekaterina, născută în 1989, şi Anna, în 2001. În 2008, Elena a introdus divorţul pe motive de infidelitate din partea lui Dmitri şi a aprins scânteia unei bătălii judiciare care a durat peste şase ani, încheie ABC. AGERPRES