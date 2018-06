Ultimul portret al lui Michael Jackson, comandat de artist, va fi expus la Londra

Ultimul portret al cântăreţului Michael Jackson, comandat chiar de megastarul american cu puţin timp înainte de decesul lui din 2009, va fi prezentat în premieră mondială în cadrul unei expoziţii ce va fi vernisată joi la Londra, informează PA.



Portretul a fost realizat de artistul american Kehinde Wiley şi va face parte dintr-o nouă expoziţie majoră organizată de curatorii de la National Portrait Gallery din Londra.



Expoziţia, intitulată "Michael Jackson: On The Wall", al cărei titlu face trimitere la legendarul album "Off The Wall", lansat de renumitul cântăreţ american în 1979, a fost realizată în colaborare cu fondul care administrează averea "regelui muzicii pop".



Această colecţie artistică, al cărei curator este Nicholas Cullinan, explorează influenţa pe care Michael Jackson a avut-o asupra artelor vizuale contemporane.



Pictorul Kehinde Wiley a început să picteze un portret ecvestru al cântăreţului Michael Jackson cu câteva luni înainte de decesul megastarului, care a murit la vârsta de 50 de ani pe 25 iunie 2009.



Tabloul se inspiră dintr-o pictură în ulei realizată de Peter Paul Rubens în secolul al XVII-lea, dedicată regelui Philip al II-lea al Spaniei. Creaţia pictorului american îl arată pe Michael Jackson purtând o armură completă şi o capă albastră, călare pe un cal alb, cu heruvimi care zboară deasupra capului său.



Kehinde Wiley, care a fost ales pentru a picta şi un portret oficial al fostului preşedinte american Barack Obama, a descris colaborarea sa cu Michael Jackson drept una "extraordinară".



"Cunoştinţele lui despre artă şi despre istoria artei erau mult mai profunde decât îmi imaginasem. Mi-a vorbit despre diferenţele dintre picturile timpurii şi cele târzii ale lui Rubens", a dezvăluit artistul american.



"Unul dintre lucrurile despre care am vorbit a fost modul în care îmbrăcămintea modernă funcţionează ca o armură. În acest portret el apare călare, purtând o armură completă", a mai spus Kehinde Wiley.



Alături de acest portret, în expoziţia londoneză vor fi prezentate şi alte lucrări care au legătură cu Michael Jackson, precum o "haină pentru cină" a megastarului, decorată cu furculiţe, linguri şi cuţite, realizată de designerul de costume Michael Lee Bush.



În total, 11 creaţii noi, realizate de artişti contemporani, vor fi prezentate în cadrul expoziţiei.



Expoziţia "Michael Jackson: On The Wall" va fi vernisată joi la National Portrait Gallery din Londra, unde va rămâne deschisă până pe 21 octombrie.

