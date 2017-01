A murit John Berger, scriitor britanic şi susţinător al marxismului

Scriitorul britanic John Berger, care a făcut senzaţie împărţind cu organizaţia Panterele Negre din Statele Unite valoarea premiului Man Booker pe care l-a primit în 1972, a murit la vârsta de 90 de ani, în apropiere de Paris, a anunţat fiul său, marţi.



"A murit (luni) la prânz, la Antony", a declarat Jacob Berger, prin telefon, pentru AFP. "A murit acasă, înconjurat de familie (...) foarte senin", a adăugat cineastul, adăugând că tatăl său fusese internat în spital cu câteva zile înainte pentru o insuficienţă renală. John Berger locuia de câţiva ani la Antony (Hauts-de-Seine), după ce a trăit mult timp la Quincy, un sat din departamentul Haute-Savoie, potrivit Editions de l'Olivier, editura sa din Franţa.



Născut la Londra în noiembrie 1926, Berger a predat desen între anii 1948 - 1955, înainte de a deveni, începând din 1952, un critic de artă recunoscut, relatează editura.



Acest artist prolific, autor a numeroase cărţi şi piese de teatru, dar şi poet, pictor şi scriitor, a publicat în 1958 primul său roman "A painter of our time".



În 1972, el a câştigat Premiul Man Booker, cel mai prestigios dintre premiile literare pentru opere în limba engleză, pentru romanul său "G.", povestea fiului bastard al unei aristocrate engleze şi al unui comerciant italian. El a făcut atunci senzaţie oferind jumătate din valoarea acestui premiu mişcării Black Panthers din Statele Unite, loial convingerilor sale de intelectual angajat, opozant al liberalismului şi apărător al "subclaselor".



"Nu există nici un text al lui John care să nu fie impregnat de o viziune politică", a declarat fiul său, potrivit căruia Berger s-a mutat în Franţa pentru a fugi din Anglia "extrem de anticomunistă" a anilor '50 şi a începutului anilor '60. În Franţa, "a existat un echilibru care tindea mai mult spre susţinerea, dacă nu a Uniunii Sovietice, oricum a idealului comunist şi marxist".



Scriitor "vizionar", scrie ziarul britanic The Guardian, Berger "a contribuit la transformarea modului în care o întreagă generaţie privea şi percepea arta".



"John Berger a schimbat modul în care vedem lumea", a scris pe Twitter liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn. "A fost un apărător al socialismului şi al unei vieţi mai agreabile şi generoase pentru toată lumea", citează Agerpres.