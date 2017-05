Augustin Lazăr a lansat o carte despre conflictul de interese: Nu putem trage cuvertura peste aceste fapte

Procurorul general Augustin Lazăr şi-a lansat, miercuri, în cadrul Bookfest, o carte având ca temă conflictul de interese, ocazie cu care a declarat că 'nu se poate trage cuvertura' peste astfel de fapte, acesta fiind un mesaj pentru cei care cer dezincriminarea acestei infracţiuni.



"De ce este de actualitate această temă? Pentru că se aud voci în spaţiul public care spun că această infracţiune trebuie să fie dezincriminată. De ce? Pentru că deranjează prea multă lume. Dacă toată lumea încalcă o lege, atunci înseamnă că legea nu este bună - am auzit acest raţionament expus cu curaj. Ei bine, nimeni nu trebuie să se expună ridicolului. Legile sunt făcute pentru ca noi să avem o conduită conformă cu legile lumii civilizate", a spus Lazăr.



El a precizat că lucrarea, aflată la a doua ediţie, este de fapt o monografie cu jurisprudenţa privind conflictul de interese.



"Este o primă monografie în acest domeniu, care sintetizează din ultimii ani în materie de conflict de interese. Putem vedea că există un număr de condamnări şi achitări în justiţie pentru această infracţiune, putem vedea care sunt subiecţii activi ai acestor infracţiuni şi care sunt faptele pentru care au fost condamnaţi. Mai putem vedea că această infracţiune este reglementată relativ similar şi în Franţa şi că există o jurisprudenţă similară, care ne face pe noi să fim mai limpezi, să avem o claritate mai mare în ceea ce priveşte înţelegerea acestei infracţiuni", a declarat Augustin Lazăr.



Întrebat ce le transmite acelor politicieni care cer dezincriminarea conflictului de interese, procurorul general a răspuns că nu se poate trage cuvertura peste aceste fapte, atât timp cât ele sunt comise de funcţionarii publici.



"Eu nu mă aflu în situaţia să fac dispute cu politicienii, însă pot să spun că, din jurisprudenţa din această carte, ne putem da seama că am descoperit şi am tras cuvertura de pe un număr de infracţiuni foarte specifice, comise de funcţionarii publici. Noi nu putem să tragem cuvertura înapoi peste aceste fapte. Este clar că ele sunt comise şi noi le vom urmări pas cu pas. Soluţia nu este dezincriminarea acestor infracţiuni", a spus Augustin Lazăr.



Procurorul general a explicat că i-a venit ideea scrierii acestei lucrări după ce a participat la un seminar de formare profesională pentru procurori şi şi-a dat seama că exista o jurisprudenţă "slabă" în materia conflictului de interese.



"Atunci, am pus mâna pe un curs al lui Michel Veron, un profesor de la Universitatea din Poitiers, am vrut să văd cum este jurisprudenţa în Franţa şi am avut surpriza să constat că aceleaşi critici erau formulate şi de către apărările în justiţia franceză, însă aceste critici au fost clarificate, eliminate şi ei aveau de 20 de ani o jurisprudenţă foarte bine bătătorită în domeniu. În această situaţie, am spus că pot să scriu şi eu un articol, pe care l-am publicat în revista 'Dreptul', dar a fost un studiu comparativ destul de sumar. L-am prezentat colegilor şi am văzut că prezintă interes. Am ajuns la o sinteză a jurisprudenţei, pe care am publicat-o în 2015", a adăugat Lazăr.



În opinia procurorului general, după aderarea la Uniunea Europeană, România avea nevoie de o "igienizare" a vieţii publice.



"De ce oare a fost incriminată această faptă de conflict de interese, dacă nu cumva din cauza faptului că noi am aderat la UE, am intrat în acest club select de state occidentale care funcţionează pe bază de reguli foarte clare şi predictibile şi în această situaţie noi aveam nevoie de o igienizare a vieţii publice, aveam nevoie de funcţionari publici care să lucreze după un cod deontologic, care să ştie ce au voie să facă şi ce nu. Unde se află în incompatibilitate, unde se află în conflict de interese. Şi dacă vrem să avem o civilizaţie aşa cum este cea occidentală, trebuie să funcţionăm după aceste reguli foarte clare", a afirmat Augustin Lazăr. AGERPRES