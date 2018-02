Calendar religios - 6 februarie. Sfinții Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol și Fotie

Pe data de 6 februarie, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, a lui Fotie, patriarhul Constantinopolului; a Sfântului Cuvios Varsanufie cel Mare.

Sfantul Vucol s-a nascut in partile Smirnei. A trait in vremea Sfintilor Apostoli. A fost hirotonit episcop de Sfantul Evanghelist Ioan. Nu s-a multumit sa stie ca exista persoane care vestesc invatatura lui Hristos, ci calauzit de Duhul Sfant, a convertit la crestinism multi pagani.

Inainte de a trece la cele vesnice, a lasat urmas pe Sfantul Policarp. Potrivit Traditiei, pe mormantul sau a crescut un copac, cu ale carui fructe erau vindecati bolnavii.

Sfantul Varsanufie cel Mare si Ioan Profetul, ucenicul acestuia, au trait in secolul al VI-lea, in timpul domniei imparatului Iustinian I (483-565). Au dus o viata ascetica in manastirea Avvei Serid din Palestina, langa orasul Gaza. Cei doi Sfinti Parinti au explicat foarte deslusit necesitatea calauzirii spirituale si a supunerii fata de un povatuitor duhovnicesc. Acesti Sfinti Parinti ne sfatuiesc sa nu facem nimic fara a-l intreba pe parintele nostru duhovnicesc.

Tratamentul prescris de parintele duhovnicesc trebuie............

Citește mai departe AICI