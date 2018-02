Calendar religios - 8 februarie. Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia

Pe data de 8 februarie, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Teodor Stratilat. Teodor distruge statuile păgâne și împarte aurul și argintul împăratului pentru săraci.

Teodor Stratilat a vietuit la sfarsitul secolului al III-lea si inceputul secolului al IV-lea. Imparatul Liciniu, ridicand prigonire asupra crestinilor, ucide pe cei 40 de mucenici din Sevastia si pe multi crestini care refuzau sa se inchine idolilor.

Imparatul, auzind ca Teodor era crestin si convertea pe multi pagani la crestinism, merge in cetatea Iracleea, in care acesta era conducator, sa-i ceara sa jerfeasca idolilor. Aduce cu sine mai multe statui de aur si argint, ridicate in cinstea zeilor.

Sfantul Teodor ii cere imparatului aceste statui, spunand ca mai intai doreste sa se inchine lor in casa lui, ca mai tarziu sa le jertfeasca acestora in fata celor din cetate. Dar avea sa se intample ceva cu totul si cu totul surprinzator.

