Calendarul zilei. Sfântul Efrem Sirul

Pe data de 28 ianuarie, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfântului Efrem Sirul. Acesta este supranumit și „Harpa Duhului”. De la Sfântul Efrem ne-au rămas mai mult de 400 de imne.

S-a născut în jurul anului 306, în Nisibis, în Siria. In ciuda persecutiilor lui Diocletian, si in ciuda faptului ca in Nisibis isi aveau salas o multime de religii pagane, Sfantul Efrem a crescut intr-o atmosfera crestina autentica.

Mai mult, Sfantul Efrem a crescut sub indrumarea Sfantului Iacob, primul episcop din Nisibis, ales in 308. Efrem este botezat de tanar si apoi hirotonit diacon.

Dupa ce orasul scapa de trei asedii ale persilor, Sfantul Efrem afirma ca acestea s-au datorat rugaciunilor Sfantului Iacob.

Imparat Iulian Apostatul, in urma unei campanii militare dezastruoase, este silit sa incheie o pace prin care cedeaza Nisibisul persilor. Sfantul Efrem se refugiaza astfel in Edessa, iar aici.............

Află mai mult AICI