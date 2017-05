Concurs. Răspunde corect şi câştigă două cărţi!

Destin și furie, de Lauren Groff şi Fetele, de Emma Cline. Două dintre scriitoarele ale căror volume au fost publicate de Editura RAO se află pe lista celor mai buni tineri autori americani, con­form revistei literare americane Granta. Pri­ma este Lauren Groff, al cărei roman, “Destin și furie”, a fost promovat și de președintele Barack Obama. Volumul a avut un succes fulminant încă de la debut. A fost desemnat “Cartea anului 2015” de The Washin­gton Post, bestseller Amazon 2015 și The New York Times, finalist al National Book Award - 2015.

Cea de-a doua, Emma Cline, autoarea volumului “Fetele”, se află printre cei mai buni scriitori americani în topul Granta. Romanul ei este inspirat din povestea reală a temutului Charles Manson, încarcerat de peste 40 de ani pentru o serie de infracțiuni, inclusiv pentru conspirație la asasinarea actriței Sharon Tate, fosta soție a cineastului Roman Polan­ski. După cum spune Lena Dunham, “O carte care îți va frânge inima!”, dar și o înțelegere contractuală deosebit de avantajoasă financiar pentru Cline, care a semnat un contract în valoare de două milioane de dolari.

