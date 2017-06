Două escroace internaționale, prinse la Piatra Neamț

Se aciuiasera, de cateva luni, in Tinutul Neamtului, pacalind ba cate un staret de manastire, ba un flacau de insurat. Contesa Torok si fiica ei se dadeau drept niste milionare venite din strainatate, inseland cu viclenie, cu diferite sume de bani, pe oamenii mai avuti din regiune. Vanturasera in ultimii ani Europa, escrocand, sub diverse nume si pretexte, dar alias-ul cel mai des folosit era acesta: Contesa Torok, originara din Transilvania, care calatorea impreuna cu cele doua fiice ale sale, una de 20 de ani (si care-i devenise partasa la faradelegi) si alta de numai 8 ani.

Exista un singur adevar in valmasagul de minciuni cu care prosteau pana si fetele bisericesti: erau din Transilvania. Aveau insa un nume de familei mult mai prozaic, mai comun: Popescu – dupa unii, Pop – dupa altii. Data fiind originea ei ardeleana, e posibil sa se fi numit Pop, iar dincoace de munti sa-si fi spus Popescu.

Escrocarea unui tanar din Piatra Neamt

Ironie a sortii, aveau sa fie prinse nu la Viena, Berlin sau Budapesta, ci la Piatra Neamt. Un cunoscut comerciant din oras, al carui fiu tocmai fusese escrocat de cele doua, isi da seama cine sunt si le reclama la politie. Femeile sunt arestate intr-o zi de 13..........

