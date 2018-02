Dragobete, fiul Dochiei, zeu al dragostei pe plaiurile românești

Dragobete, numit și Cap de Primăvară, este sărbătorit în România în funcție de zona etnografică, într-una din zilele de la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, data generică fiind 24 februarie.

După legendă, el este fiul Babei Dochia și reprezintă simbolic, în opoziție cu aceasta, principiul masculin, pozitiv.

Dragobetele, purtătorul dragostei și al bunei dispoziții, are atribuții care corespund cu cele ale zeului dragostei la români, Cupidon. El este sărbătorit în ziua împerecherii păsărilor care se strâng în stoluri, ciripesc și încep să-și construiască cuiburile. De aceea, fetele și băieții așteptau cu nerăbdarea și sărbătoreau Dragobetele pentru a fi și ei îndrăgostiți tot anul.

In aceasta zi, considerata, local, prima zi de primavara, fetele si baietii se adunau in grupuri si ieseau haulind si chiuind in camp, de unde adunau viorele si tamaioare. Apoi....

