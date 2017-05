Eroii de la 1877 - Cine a luat steagul turcesc de la Grivița? Între adevăr și mistificare

Ziua Independentei - 140 de ani! Sarbatorim, in fiecare an, la 9 mai, Ziua Independentei, marcand astfel un moment de cotitura in istoria neamului romanesc. Insa... istoricii ne atrag atentia asupra denaturarilor impuse in perioada comunista, cu privire la acest moment din trecutul nostru glorios: nu la 9 mai ar trebui sa marcam Ziua Independentei, ci a doua zi, pe 10 mai. De ce?

„Foarte multă vreme, noi am fost învățați la școală că independența a fost proclamată pe data de 9 mai. Numai că acest șiretlic a fost folosit în timpul regimului comunist tocmai pentru a se disocia momentul proclamării Independenței de 10 Mai, Ziua Dinastiei și Ziua Națională a României” spunea istoricul Alin Ciupală, Momentul e descris și în Memoriile Regelui Carol I: Pe 9 Mai, ca răspuns la o interpelare, în Parlament, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a folosit celebra frază: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Dar abia a doua zi, pe 10 mai, Regele avea să proclame, în fața parlamentarilor care veniseră la Palatul Regal, Independența României. Despre semnificațiile zilei de 10 mai vom prezenta mai multe informatii într-un articol viitor.

Mistificarea istoriei nu a fost insa doar apanajul epocii comuniste. La numai 33 de ani dupa încheierea Razboiului de Independenta (1877-1878), presa vremii scotea la iveala un caz de impostura, cu privire la acest eveniment. Rasfoind, ani de zile, paginile ziarelor romanesti de la inceputul secolului XX, descopeream si acest subiect, pe care vi-l relatez mai jos.

Eroii de la 1877 - „Daca eroul nu exista, trebuia inventat”

