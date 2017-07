George R.R. Martin dezvăluie că volumul "The Winds of Winter" ar putea fi lansat în 2018

Scriitorul american George R.R. Martin a oferit noi informaţii despre "The Winds Of Winter", următoarea carte din seria sa literară "Song of Ice and Fire", pe baza căreia este realizat serialul de televiziune "Game of Thrones", şi a spus că acest volum ar putea fi lansat în librării în anul 2018, informează site-ul revistei Variety.



"Am citit nişte articole cu adevărat ciudate (despre "The Winds of Winter", n.r.) care au apărut pe internet în ultima vreme, scrise de 'jurnalişti' care inventează ştiri", a scris George R.R. Martin pe blogul său de pe platforma Livejournal. "Nu ştiu care poveste este mai absurdă, aceea care spune că volumul este terminat şi eu îl ţin blocat din nu ştiu ce motiv infam sau aceea care spune că nu am scris nicio pagină din această carte. Ambele 'articole' sunt la fel de false şi la fel de idioate. Încă scriu la această carte, încă sunt la câteva luni distanţă de a o finaliza. Încă am zile bune şi zile proaste şi asta este tot ce vreau să vă spun", a adăugat scriitorul american.



George R.R. Martin a dezvăluit că lucrează şi la o carte în două volume despre istoria regatului Westeros în timpul dinastiei Tygaryen, intitulată "Fire and Blood", şi că noua carte este deja "scrisă în mare parte".



"Dacă 'Winds' sau primul volum din 'Fire and Blood' va ajunge primul în librării este greu de spus în această conjunctură, dar eu cred că veţi avea de la mine o carte despre Westeros în 2018... şi, cine ştie, poate chiar două. Un băiat poate să viseze", a declarat romancierul american.



El i-a atenţionat însă pe fani, spunându-le că nicio dată de publicare nu a fost stabilită pentru "Fire and Blood" deocamdată, dar se aşteaptă ca primul volum din această carte să apară pe piaţă în 2018 sau la începutul anului 2019.



Fanii din lumea întreagă aşteaptă cu nerăbdare apariţia volumului "The Winds of Winter" încă din primele luni care au trecut după publicarea precedentului roman din seria "Songs of Ice and Fire", intitulat "A Dance with Dragons", apărut în 2011. Chiar dacă noua carte va fi publicată în 2018, acesta va fi cea mai mare pauză editorială dintre două romane din seria "Songs of Ice and Fire". Romanele din această saga SF stau la baza realizării serialului de mare succes "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), produs de HBO, iar fiecărui sezon îi corespunde în general un volum din serie. Totuşi, serialul a depăşit deja evenimentele prezentate în primele cinci cărţi publicate şi se va încheia cel mai probabil înainte ca George R.R. Martin să publice ultimul volum - al şaptelea -, care se va intitula "A Dream of Spring".