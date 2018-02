Memoriile Ioanei Lee continuă cu noi dezvăluiri

La 4 ani de la publicarea romanului ”Ai Suru”, biografia căsniciei imposibile dar plină de iubire dintre autoare și un aristocrat japonez, Ioana Lee revine cu un nou volum ce are în centru fascinanta relație de iubire româno-japoneză. Este vorba despre cartea Ai Suru 2, apărută sub auspiciile editurii RAO și care reușește să redea cu umor subtil nevoia scriitoarei de a face pace cu trecutul, de a ierta și de a îi fi iertate deciziile ce au dus spre pacea interioară cu prețul destrămării căsniciei în care a crezut atât de mult. Cele mai bune cărți aruncă o vrajă asupra noastră, a cititorilor, invitându-ne să intre în universul real al scriitorilor, să ne reamintească faptul că se confruntă cu probleme de dragoste, sărăcie sau de sănătate ca oricare dintre noi, Având ocazia de a se reîntâlni cu Ken, fostul soţ, după mulţi ani, Ioana îmbrăţişează ocazia de a face pace cu trecutul şi de a-şi vindeca rănile. Este o întâlnire care ne aminteşte că în spatele fiecărei experienţe dificile există un moment în care putem alege să învăţăm şi să creştem. O poveste adevărată, în oglindă, despre trecut şi viitor şi despre cum trecerea timpului ne schimbă perspectiva asupra vieţii şi a iubirii. După 15 ani de la divorț și 23 de ani de când s-au cunoscut la București, Ioana și Ken se reîntâlnesc la New York și memorează împreună cele mai importante momente ale poveștii lor.Celelalte cărți scrise de Ioana Nitobe Lee sunt: ”Coșmarul american”, ediție de asemenea bilingvă, ce continuă povestea vieții ei din Japonia în America și Reflecțiile unui Blog-Trotter/Musings of a Blog-Trotter”, (în ediție bilingvă), ambele reeditate la editura RAO.