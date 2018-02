O româncă, nevasta ultimului împărat-canibal al lumii

Jurnalul îţi oferă miercuri, 14 februarie, o carte care te va ţine cu sufletul la gură. De la fiica lui Dimitrie Cantemir - iubita ţarului Petru cel Mare, şi Miţa Biciclista - care s-a iubit cu regii Belgiei, Portugaliei şi României, volumul te poartă până la Gabriela - nevasta împăratului-canibal al Republicii Centrafricane sau bistriţeanca Dora - o videochatistă care i-a căzut cu tronc unuia dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii, Sultanul din Brunei.

Gabriela Drâmbă, nevasta sângerosului Jean Bedel Bokassa

Bokassa, autoproclamat Împărat al Imperiului Centrafrican, a rămas în istorie drept, probabil, ultimul șef de stat… canibal din secolul XX, după detronare în frigiderele sale fiind găsită carne de om pe alese.

Jean-Bedel Bokassa a avut 18 neveste și 39 de copii legitimi. Printre soțiile sale s-a numărat și românca Gabriela Drâmbă, presupus ofițer al Direcției de Informații Externe (DIE), cu care a fost căsătorit între 1975 și 1977.

Relația dintre Bokassa și Gabriela s-a soldat și cu un copil, o fată. Anne de Berengo este rodul iubirii dintre temutul lider centrafrican Jean-Bedel Bokassa si traducătoarea româncă Gabriela Drâmbă. Îndrăgostit, Bokassa a vrut-o de soție cu orice preț, iar prietenul său Nicolae Ceaușescu i-a înlesnit acest capriciu amoros, după ce a primit un telex disperat de la acesta. Gabriela a devenit, astfel, cea de-a 12-a soție a dictatorului acuzat de canibalism.

Gabriela Drâmbă a fost între 1975 și 1977 soția Împăratului Africii Centrale, iar acum locuiește singură la București. Fostul sef al spionajului românesc Ioan Mihai Pacepa a acuzat-o în cartea sa Orizonturi roșii de colaborare cu Securitatea ceaușistă, spunând că în 1975 ea ar fi fost infiltrată în patul lui Bokassa ca spion.

La acea vreme, Gabriela avea în jur de 20 de ani. „Eram traducător de limbă franceză și engleză și nu eram nici măcar membră de partid. După ce Bokassa vizitase România, am plecat acolo cu un ansamblu folcloric. Era nu știu ce sărbătoare la ei! Până când am ajuns în capitala Bangui nici măcar nu-l văzusem. Acolo l-am întâlnit pentru prima oara pe fostul meu soț. Nu eram acolo ca damă de companie, ci, repet, ca traducător. Am stat două săptămâni acolo. Bokassa ne-a prezentat mai multe locuri și simțeam că are ceva pentru mine. Când am revenit în țară a început nebunia. Am înţeles că i-a trimis un fax lui Ceaușescu în care îi cerea voie să mă ia de nevastă!”.

Drama Gabrielei a început în acel moment. Era logodită, dar Securitatea a „convins-o” să urce în avion și să plece la Bangui (în Africa Centrala), ca să se marite cu Bokassa. Se spune că Nicolae Ceaușescu ar fi obținut în schimbul ei 10% din profitul minelor de diamante de pe teritoriul Africii Centrale. „Nu vreau să spun mai multe, dar am fost marcată pentru tot restul vieții. Nu era alegerea mea, ci am fost forțată! M-a chemat la el și Ceaușescu. N-are rost să spun ce am discutat. Nu mi-am luat adio nici de la logodnicul meu, nici de la familie. Pe avion, mă gândeam că n-am să mă mai întorc niciodată în țară! De trocul cu diamante nu știu nimic. Dacă s-a negociat ceva, a fost fără știința mea”, a adăugat Gabriela.

Marcella, soția adorată a unui Sultan din Malaiezia

Marcella s-a născut în Viena, la 9 noiembrie 1915, într-o familie înstărită, fiind fiica lui Edgar Mendl, un român stabilit în Austria, şi a soţiei sale, de origine maghiară. La sfârşitul lui 1939, Marcella Mendl ia decizia de a se muta la Londra, unde se afla şi mama sa.

În anul 1940, pe 28 octombrie, Marcella îl întâlneşte pentru prima dată pe Sultanul Ibrahim, conducătorul statului Johor din Peninsula Malaezia, în timpul unei acţiuni de caritate, când îi vinde acestuia un steag al Crucii Roşii, în faţa unui hotel. Ea avea 25 de ani, iar sultanul 67. A fost dragoste la prima vedere (cel puțin din partea vârstnicului om politic!), iar lucrurile se precipită incredibil și, după o ieşire la cafea, Mindl îl prezintă pe Sultan mamei sale, chiar a doua zi. Cu doar câteva săptămâni înainte de această întâlnire, iubita Sultanului Ibrahim, o dansatoare de cabaret pe nume Lydia Hill, fusese ucisă în timpul unui raid aerian, la Canterbury. Iar în martie 1938, sultanul divorţase de cea de a treia soţie a sa, scoţianca Helene Bartholomew, conform legii musulmane, pronunţând de patru ori cuvântul malaezian „Talak”, care înseamnă „Pleacă””.

Sultanul Ibrahim, un anglofil, conducea sultanatul Johor din anul 1895 şi era, la mijlocul secolului XX, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. Educat în Anglia, țara adoptivă a mamei sale, Cecilia Catharina Lange (născută din tată danez și mamă chinezoaică, rebotezată, după trecerea la islamismul de rit sunnit, Zubaida binti Abdullah), Sultanul a fost bun prieten cu Regele George al VI-lea, căruia obișnuia să-i dăruiască, la aniversări, sume între 250.000 și 500.000 de lire sterline.

La 18 septembrie 1950 se naşte Prințesa Tunku Meriam, unicul copil al Sultanului Ibrahim (77 de ani) şi al Sultanei Fawzia (35). În anul 1955, Sultanul cheltuie aproximativ 1 milion de dolari pentru organizarea, în capitala ţării, a unui eveniment care să marcheze cea de a-82-a aniversare a sa şi cel de al 60-lea an de domnie pe tronul unei ţări cu peste 1 milion de locuitori. Între timp, tânăra de origine română câștigase simpatia şi respectul supuşilor soţului ei, iar în cadrul acestor sărbători, pe data de 17 septembrie, într-o ceremonie impresionantă, la care participă zeci de lideri militari şi politici din întreaga lume, Sultanul Ibrahim o încoronează oficial pe Marcella în capitala Johor Bahru. Nu mai era o simplă Lady, Marcella devenise Majestatea Sa Sultana, cu numele de Fawzia binti ‘Abdu’llah.

Sultanul Ibrahim a murit, în apartamentul sau, la data de 8 mai 1959, iar conform relatărilor, sultana Marcella nu a plecat de la căpătâiul acestuia nici măcar un minut, până în ziua înmormântării. După moartea Sultanului şi urcarea pe tron a fiului sau din prima căsătorie, neagreată de acesta, Marcella îşi părăseşte ţara adoptivă pentru totdeauna şi se retrage cu fiica sa la Londra. Averea sultanului Ibrahim a fost moştenită de fiul acestuia, românca primind doar un apartament de lux în capitala Angliei şi suma de 400.000 de dolari, depusă în mai multe bănci. În plus, Marcella a primit din partea guvernului sultanatului Johor o pensie lunară de 1.000 de dolari, care urmă să fie sistată dacă femeia se recăsătorea.

O videochatistă din Bistrița devine favorita sultanului miliardar din Brunei

Sultanul din Brunei, Hassanah Bolkiah, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, averea sa fiind estimată la peste 40 miliarde de dolari. Colecționează mașini de lux și femei de rasă, la 70 de ani nedându-se în lături de la noi și noi aventuri. Între acestea se numără, de o vreme, și Dora, o frumusețe din Bistrița, remarcată inițial pe videochat.

Hassanal Bolkiah este conducătorul statului Brunei din 1967, iar familia acestuia este recunoscută în întreaga lume pentru extravaganțele sale. Bolkiah trăieşte într-un palat cu 1788 de camere si 257 de băi, 18 lifturi, o sală de bal ce poate primi până la 5.000 de oameni şi o moschee superbă, ansamblul arhitectonic întinzându-se pe o suprafață depeste 200.000 de metri pătraţi, ceea ce-l face mai mare decât Vaticanul. Potrivit experților, Istana Nurul Iman, palatul Sultanului, este considerată cea mai mare reședință particulară din lume. Pentru a construi un asemenea palat, Sultanul a cheltuit 350 de milioane de dolari. Construcţia are un garaj unde încap 110 maşini, un grajd prevăzut cu aparate de aer condiţionat pentru cei 200 de ponei şi cinci piscine.

Sultanul este faimos pentru colecţia sa de automobile, una absolut impresionantă. Se crede că are cel puţin 7.000 de maşini şi că a cheltuit în jur de 800 de milioane de dolari doar pe automobile de lux. Potrivit Guiness World Records, Bolkiah are în colecţia sa 600 de Rolls-Royce-uri, peste 300 de automobile Ferrari şi 134 de maşini Koenigseggs.

Dora Costin, una dintre cele mai cunoscute videochatiste din România, a ajuns să facă parte din haremul septuagenarului Hassanal Bolkiah. Originară din Bistrița, ea a devenise preferata clienților americani de videochat și ajunsese să câștige chiar și 40.000 de euro pe lună.

Ea a renunțat la această activitate și acum își petrece mare parte din timp la Dubai, împreună cu iubitul ei, Hassanal Bolkiah. „Bineînțeles, nu ar lua-o niciodată de nevastă pe Dora, însă a îndrăgit-o enorm și o păstrează ca iubita lui. Nu e singura pe care o are. Toate femeile sultanului trăiesc ca niște prințese, călătoresc în toată lumea, au ceasuri de zeci de mii de euro, mașini scumpe. Sultanul își face timp pentru toate, iar singura pretenție e ca ele să fie fidele. Dora umblă cu bodyguard-ul după ea și a întrerupt legatura cu toate prietenele ei din România. Foarte puțini suntem cei care mai știm de ea”, a spus o apropiată a videochatistei.

