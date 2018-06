Primul român care a emigrat în America a fost prieten cu Benjamin Franklin

Emigrația românească are propria ei istorie, care este în destul de bine cunoscută, dar cu multe aspecte neelucidate. George Pomuț este socotit cel dintâi român care a pășit pe pământul...

Un album cu piese gospel interpretate de Elvis Presley, reorchestrate sub forma unor duete ale "regelui rock'n'roll-ului" cu mai mulţi artişti, inclusiv cu fiica lui, Lisa Marie Presley, va fi lansat pe 10 august, a an...

Ziua Universală a Iei Românești, celebrată în fiecare an pe 24 iunie, este sărbătorită, în avans, în platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1, Mirela Vaida va...

Expoziţia temporară ''Românii în Marele Război/Romanians in the Great War'' va fi vernisată miercuri la National Army Museum din Chelsea, pentru a marca un secol de la Marele Război şi drumul spre Marea Unire, in...