Rose McGowan descrie agresiunea sexuală la care a fost supusă de Harvey Weinstein

După ani de zile în care l-a acuzat public pe producătorul de la Hollywood, Harvey Weinstein, de viol, actriţa Rose McGowan a detaliat agresiunea sexuală la care a fost supusă, după prima întâlnire pe care a avut-o cu producătorul, în urmă cu 20 de ani, scrie The Guardian.

În cartea ei, “Brave”, publicată la nivel mondial pe 30 ianuarie, McGowan a rememorat prima întâlnire pe care a avut-o cu Weinstein, la care se referă doar cu termenul de “Monstrul”, la o premieră a filmului “Going All the Way”, la festivalul de film Sundance din 1997.

Rose McGowan avea atunci vârsta de 23 de ani, iar după premieră, Weinstein a invitat-o la o întâlnire la un restaurant, întâlnire care s-a mutat ulterior în camera sa de hotel, după cum scrie actriţa. McGowan povesteşte că a crezut că vor avea loc discuţii legate de cariera sa. În schimb, după jumătate de oră de discuţii despre carieră, acesta a ţinut-o pe colţul unui jacuzzi şi a violat-o. Ulterior, acesta a sunat-o şi a numit-o “o prietenă specială”, mai scrie actriţa în cartea sa.

“M-am simţit aşa murdară. Am fost violată şi am fost tristă până în adâncul sufletului. Am continuat să mă gândesc cum stătea lângă mine la teatru în noaptea de dinainte. Ceea ce m-a făcut – nu a fost exact responsabilitatea mea, dar – să simt că am avut un rol în a-l tenta”, a scris aceasta. “Ceea ce a făcut momentul şi mai bolnav şi m-a făcut să mă simt şi mai murdară”.