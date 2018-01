Top 10 cărți care te vor ține cu sufletul la gură

Romanele polițiste ocupă un loc special în preferințele cititorilor. Sunt cărți care te țin cu sufletul la gură și care te captivează cu misterul care învăluie crimele sau infracțiunile comise. Nu ai cum să lași cartea deoparte și să nu te întrebi “cine e criminalul?”. Am ales 10 cărți noi care n-ar trebui să lipsească din biblioteca unui iubitor de romane polițiste. Cărțile alese au fost publicate în România pe parcursul anului 2017 și se găsesc la reduceri în librării și online.

Fata dinainte – J.P. Delaney

Emma este traumatizată de spargerea locuinței ei și își caută un loc sigur în care să locuiască. Toate apartamentele pe care le vizionează ori nu sunt accesibile, ori nu sunt atât de sigure pe cât își dorește. Norocul îi iese în cale când descoperă frumoasa casă de pe One Folgate Street. Doar că arhitectul care a proiectat casa încă are control asupra ei și un set de reguli stricte. Emma nu are voie să aducă fotografii, cărți sau alte obiecte personale. Casa o va transforma. După o tragedie personală, vine rândul lui Jane să se mute în frumoasa casă. Jane descoperă că chiriașa dinainte ei a murit subit și încearcă să dezlege misterul. În timp ce încearcă să afle adevărul, Jane face aceleași alegeri, urmează aceleași tipare, întâlnește aceiași oameni și trece prin aceeași teroare ca fata dinainte. „Surprinzător, uimitor și, mai ales, ingenios – un roman de suspans psihologic desăvârșit.”, spune cunoscutul autor Lee Child despre romanul “Fata dinainte”.

Avocatul rebel – John Grisham

Sebastian Rudd crede că toată lumea are dreptul la un proces corect. De aceea acceptă numai cazuri pe care ceilalţi le refuză. Cazuri disperate ce par a nu avea câştig în faţa justiţiei. În serialele noastre preferate cu avocaţi toţi visează să-şi vadă numele pe pereţii şi uşile clădirii luxoase de birouri. Spre deosebire de ei, Sebastian Rudd este un rebel. Are biroul într-o dubiţă cu bar, frigider şi fotolii din piele. Nu are asociaţi, ci doar un şofer care joacă şi rol de bodyguard. Avocatul rebel face tot felul de artificii şi scamatorii, uneori la limita legii, pentru a-şi ajuta clienţii. Apără un tânăr dependent de droguri care face parte dintr-un cult satanic, un mafiot condamnat la moarte, un bărbat acuzat că a tras într-o echipă SWAT şi lista poate continua. Grisham este un maestru al thrillerului juridic, având peste 40 de volume publicate. Multe dintre cărţile sale au ajuns rapid pe locul 1 în topul New York Times Best Seller şi au stat acolo mult timp.

Fata din Brooklyn – Guillame Musso

Musso este un maestru care îmbină misterul și thrillerul cu dragostea. Raphael este un scriitor faimos și tată singur. E îndrăgostit nebunește de Anna Baker cu care vrea să se căsătorească, însă nu știe prea multe lucruri despre trecutul ei. După ce o presează, Anna îi arată o fotografie cu trei cadavre și spune că ea este vinovată. Tânăra dispare apoi fără urmă. Disperat, Raphael se duce acasă la ea unde descoperă 400.000 de euro și două cărți de identitate false. Ceva îi spune că femeia pe care o iubește nu este criminală și că este în pericol. Raphael pornește într-o cursă contracronometru alături de bunul său prieten Marc, fost polițist, în căutarea Annei. Cei de la Metronews scriu despre romanul lui Musso că are un „Insuportabil suspans! Aveți grijă, odată ce deschideți cartea, n-o veți mai lăsa din mână până nu veți afla cine este cu adevărat această fată din Brooklyn. Se anunță multe nopți albe.“

Călătoresc singură – Samuel Bjørk

Începutul cărții ne prezintă dispariția unui bebeluș din maternitate în anul 2006. Povestea sare apoi la 2012 când o fetiță este găsită atârnând într-un copac din pădure, cu un ghiozdan în spate, îmbrăcată ca o păpușă și având la gât un bilet pe care scrie “Călătoresc singură”. Descoperirea îi cutremură pe anchetatori, iar în curând se descoperă și alte fetițe ucise în același mod, polițiștii având de a face cu un criminal în serie. Cazul este preluat de inspectorul Holger Munch și echipa sa speciala de operațiuni. Acesta apelează și la ajutorul unei foste colege, Mia Kruger, care a părăsit poliția după ce a ucis un drogat. “Călătoresc singură” este romanul de debut al lui Samuel Bjørk, care a ajuns rapid pe primele locuri în topurile internaționale.

Greșeala fatală – Sophie Hannah

După ce editorialistul Damon Blundy este ucis, anchetatorii o cheamă la audieri pe Nicki Clements, o femeie pe care bărbatul ucis n-a văzut-o niciodată. Femeia este asaltată de întrebări la care nu poate răspunde. Criminalul a folosit cuțitul astfel încât să nu curgă nicio picătură de sânge și apoi a mâzgâlit anumite cuvinte pe pereți. Femeia nu înțelege nici de ce ea însăși a fost atât de aproape de locul crimei. Despre autoarea Sophie Hannah se spune că este “regina thrillerului psihologic”. „Un fel de Agatha Christie în cea mai reușită formă a ei, dar actualizată pentru epoca Twitterului și a întâlnirilor online, cu toată frumusețea și ticăloșia lor.“, scria The Independent despre lucrările autoarei britanice.

Sora pierdută – Flynn Berry

Nora se duce să-și viziteze sora și descoperă că aceasta a fost ucisă cu brutalitate. Îngrozită, Nora își dă seama că viața ei nu va mai fi la fel de acum încolo. Nu are încredere că poliția va descoperi ucigașul și pornește într-o anchetă pe cont propriu. Pe măsură ce descoperă noi lucruri, frica se transformă în obsesie și ea devine altă persoană. Nora descoperă despre sora ei, Rachel, lucruri pe care nu și le-ar fi imaginat vreodată. Romanul de debut al autoarei Flynn Berry nu este doar un roman polițist, ci face o analiză profundă a iubirii feroce dintre două surori, a suferinței care transformă un om și a puterii teribile a trecutului. Criticii au comparat cartea “Sora pierdută” cu “Fata din tren”, scris de Paula Hawkins, sau “Fata dispărută”, de Gillian Flynn.

Casa de vacanță –Jørn Lier Horst

În casa de vacanță a unui prezentator de televiziune este descoperit cadavrul unui necunoscut. Inspectorul de poliție William Wisting ajunge la fața locului pentru cercetări preliminare dar este atacat și mașina îi este furată. După atac, anchetatorii descoperă că a dispărut cadavrul fără a fi identificat. Polițiștii se întreabă acum dacă a fost doar o tentativă de jaf care a mers prost sau este vorba de mult mai mult. Una dintre piste îi duce și spre un posibil trafic de droguri, lucru des întâlnit pe coasta norvegiană din cauza infractorilor est-europeni. Jørn Lier Horst a lucrat mulți ani ca polițist și apoi ca șef de investigații în Larvik, Norvegia, așa că detaliile importante dintr-un caz de crimă nu lipsesc din cărțile sale. Romanele din seria William Wisting au cunoscut un succes răsunător, cu vânzări de peste un milion de exemplare, și au fost traduse în treizeci de limbi. “Un roman polițist clasic de la un autor foarte stăpân pe stilul său. Toți împătimiții genului ar trebui să caute cărțile lui. Iar Casa de vacanță e cea mai bună alegere.”, scrie Dagbladet, unul dintre cele mai mari ziare norvegiene.

Ce-am găsit al meu să fie – Stephen King

Maestrul genurilor horror și thriller revine cu un roman plin de suspans pentru cititorii săi. “Ce-am găsit al meu să fie” este al doilea roman din seria Bill Hodges. John Rothstein este scriitorul care l-a inventat pe Jimmy Gold, preferatul lui Morris Bellamy. Morris este atât de obsedat de scriitor încât ajunge să-l ucidă pe Rothstein. Moartea autorului înseamnă și goana după opera sa nepublicată, care cuprinde cel puțin încă un roman cu Jimmy Gold. Morris ascunde tot ce a găsit, dar după ce iese din închisoare, peste 35 de ani, află că toate scrierile autorului pe care le avea au fost furate. În calea răzbunării mult visate stau fostul detectiv Bill Hodges și asociații săi de încredere. “O realizare impresionantă, ușor de citit, a unui scriitor care poate scrie în orice gen dorește.“, scrie The Washington Post despre noul roman semnat de maestrul Stephen King.

Dispariția din Silver Water – Haylen Beck

O femeie încearcă să scape de o relație abuzivă așa că își ia copiii și pleacă departe de cel care o agresa. În timp ce străbate statul american Arizona, trece prin orășelul Silver Water unde este oprită de șeriful local. Acesta se comportă ciudat iar situația degenerează rapid și femeia este reținută de polițiști. Femeia ajunge în arestul din Sliver Water, dar nici urmă de copiii ei. Polițiștii încep să susțină că aceștia nici nu au existat și dau vina pe ea de dispariția lor, în caz că aceștia sunt reali. Între timp, în cealaltă parte a țării, un bărbat vede știrile la televizor și cazul celor doi copii dispăruți îi pare cunoscut și îi amintesc de o întâmplare din trecut. Până la urmă este și el atras în efortul tuturor de a-i găsi pe cei doi copii. Associated Press scrie despre romanul “Dispariția din Silver Water” că este „O poveste tensionată, care în multe momente te va zgudui și te va prinde în cleștii ei fără să îți mai dea drumul.“

Cuplul din vecini – Shari Lapena

Tinerii părinți ai unei fetițe de doar șase luni sunt invitați la o petrecere în vecini, doar că li se spune să vină fără copil, să nu strice distracția. Cei doi nu apelează la o bonă, ci își iau monitorul copilului cu ei și au stabilit să meargă din jumătate în jumătate de oră în camera fetiței să o verifice. Totul decurge normal până când, la una dintre verificări cei doi descoperă că bebelușul a dispărut și cel mai mare coșmar al lor s-a adeverit. Poliția deschide o investigație iar lista de suspecți și motivele lor e mai complexă decât se credea. Daily Mail scrie în recenzia cărții “Cuplul din vecini” că este “Extrem de captivantă și convingătoare, povestea este perfect regizată iar răsturnarile de situație te vor lua complet prin surprindere.” Cei de la Metro spun că este “Un portret necruțător al unui mariaj supus unor presiuni teribile”. Înainte să scrie ficțiunea, Shari Lapena a lucrat ca avocată și profesoară de engleză. „Cuplul din vecini” este thrillerul de debut care a devenit bestseller mondial.