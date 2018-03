Vedeta tv Adela Diaconu, alături de autorul Mihai Dragomir la lansarea volumului "Viața Altfel"

Cartea „Viaţa Altfel” de Mihai Dragomir a fost lansată cu succes, la Brașov, în prezenţa unui public numeros, miercuri, 28 martie 2018, in cadrul unității de învățământ Prems.

Mihai Dragomir a vorbit publicului despre cum ar trebui să ne organizăm viața, alături de invitații săi, Adela Diaconu - realizator și producător TV, Ornela Anghel - manager general Școala Prems. Autorul isi doreste foarte mult ca cea de a treia carte ce ii poarta semnatura „Viaţa Altfel”, sa le ofere cititorilor sai rabdare, calm si intelepciune in intelegerea propriilor lor relatii, incepand cu cea mai importanta, CEA CU EL INSUSI''.

Lansarea de la Școala Prems a cuprins si un dialog cu publicul (întrebări / răspunsuri) și o sesiune de autografe. Autorul Mihai Dragomir a semnat autografe pe toate cărțile sale.

Gazda lansării de la Brașov a fost Școala Prems, prin Ornela Anghel - manager general, instituție a cărui filozofie este recunoașterea și respectarea calităților fiecărui copil, precum și siguranța fizică și emoțională ale acestora dincolo de sistemele standard de educare, prin empatie și comunicare.

''La 5 ani de la lansarea acestui proiect, încântarea și entuziasmul meu se împletesc și se pun în echilibru cu realitatea: un stil de viață sănătos nu constă doar în mișcare și alimentație sănătoasă, ci și în cunoașterea modului în care îi putem asigura unui copil o dezvoltare armonioasă. Mult promovatul și încă atât de actualul dicton latin ,,Mens sana in corpore sano” este continuu în prim-planul acțiunilor și activităților noastre complete și complexe. La baza acestei școli, nu doar în sens figurat ci și în sens propriu, se află bucătăria noastră apoi spațiul pentru sport și sălile de clasă ale grădiniței, educația timpurie. La următorul nivel, școala primară continuă acest parcurs natural al dezvoltării copilului. Adolescenții din ciclul gimanzial completează paleta vastă a acestui proiect de educație a copiilor și formare continuă a tuturor adulților implicați într-un proces atât de dinamic. Și de aici dorința izvorâtă din nevoie de a-l aduce pentru câteva ore pe domnul Mihai Dragomir: exemplu și inspirație pentru noi adulții. Având permanent în gând „școala” îmi exprim bucuria de a fi promotorul acestei cărți și gazda acestui eveniment care încarcă cu o valoare incontestabilă sloganul: PREMS – Perseverență-Respect-Educație- Motivație-Succes.'' a declarat gazda evenimentului, Ornela Anghel.

Realizatorul TV Adela Diaconu este semnatara unuia dintre capitolele volumului ”Viata Altfel”, ea expunându-și astfel propriile gânduri despre rolul si menirea nostra in puzzle-ul vietii, despre ce este fericirea si bucuria, si ce reprezintă pentru ea viata pornind de la propria experiență.

''Am avut norocul să cunosc de-a lungul evoluţiei mele profesionale şi personale oameni minunaţi, profesionişti în domeniile lor de activitate şi de la fiecare am învăţat ce este mai bun. Aceştia sunt exemplele şi valorile care trebuie promovate pentru ca tinerii să aibă de la cine învăţa. Am semnat un capitol în cartea ''Viața Altfel'' scrisă de Mihai Dragomir și imi doresc ca in randurile așternute pe hârtie, cititorii să descopere trăiri și adevăruri pe care cu siguranță majoritatea oamenilor le simt, dar ezită să le pună în practică'', a declarat realizatoarea TV.