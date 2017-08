Enescu 2017. Tehnologie, matematică și compozitori contemporani

De asemenea, cunoscuta compozitoare și instrumentistă de origine indiană Anoushka Shankar va fi prezentă pentru prima dată în ediția 2017 a Festivalului.

Les Musiciens du Louvre, sub bagheta lui Marc Minkowski, vor aduce pe scena Ateneului Cosi fan tutte, de Mozart, iar opera Mathis der Maler de Hindemith va fi interpretată în premieră în Festival în variantă concertantă de Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio, sub bagheta dirijorului Lawrence Foster. Tot ca noutate, celebra operă de Berlioz, Damnațiunea lui Faust, va fi interpretată de Corul și Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului John Nelson.

Ensemble en Chordais, Emsemble Constantinopole și Corul Anton Pann vor aduce pentru prima dată publicului din Festival The Musical Voyages of Marco Polo, o selecție rară de lucrări vechi, culese din folcorul a diferite țări de compozitorul și muzicianul de origine greacă Kyriakos Kalaitzidis. Concertul va fi însoțit de proiecții multimedia inedite.

Unul dintre cei mai promițători tineri artiști români, aclamat pe marile scene internaționale și, la doar 21 de ani, laureat al celebrului Concurs Ceaikovski, violoncelistul român Andrei Ioniță, va concerta pe scena ediției 2017 a Festivalului Enescu, sub bagheta celebrului Valery Gergiev, alături de Münchner Philharmoniker.

În total, în țară vor avea loc 12 concerte în cadrul ediției 2017 a Festivalului, în orașe precum Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Bacău, Ploiești și Sibiu.

Simfonia a XI-a de Beethoven. Pe 6 septembrie, una dintre cele mai promițătoare orchestre românești în plan internațional, formată din unii dintre cei mai talentați tineri artiști români, Orchestra Română de Tineret și dirijorul venezuelean Domingo Hindoyan, aduc inclusiv celebra Odă bucuriei.