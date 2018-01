4 femei îl acuză pe regizorul și scenaristul Paul Haggis de agresiune sexuală

Regizorul şi scenaristul canadian Paul Haggis este în prezent acuzat de agresiuni sexuale de patru femei, în urma unei plângeri civile depuse vineri la New York - dovadă că torentul acuzaţiilor generate de cazul Weinstein nu s-a terminat, notează AFP.



Această sesizare în instanţă, transmisă AFP de avocaţii reclamantelor, vine în completarea unei primei plângeri depuse la 15 decembrie la Curtea Supremă din New York de către o agentă publicitară din lumea cinema-ului, Haleigh Breest. Aceasta l-a acuzat Haggis, care a semnat regia la "Crash" şi scenariul la "Million Dollar Baby" şi la "Casino Royale", că a abuzat-o şi a violat-o în ianuarie 2013, atunci când avea 26 de ani.



Haggis, 64 de ani, un fost membru al Bisericii Scientologice, a contracarat, depunând în aceeaşi zi o plângere împotriva lui Breest. Cineastul a negat acuzaţiile şi a susţinut că agenta "i-a pretins milioane de dolari" pentru a nu depune plângere.



În sesizarea depusă vineri apar trei noi presupuse victime ale cineastului, identificate doar ca Jane Doe No. 1, Jane Doe No. 2 şi Jane Doe No. 3. Textul subliniază că "în condiţiile în care doamna Breest a depus plângere, trei alte femei au ieşit şi l-a denunţat pe Paul Haggis pentru viol şi abuz sexual".



Jane Doe No. 1, o agentă publicitară care a lucrat cu Haggis pentru un program TV, a fost atacată în 1996, la o întâlnire târzie pe care pretinde că realizatorul i-ar fi cerut-o într-un birou izolat. Femeia îl acuză pe Haggis că a sărutat-o cu forţa, înainte de a obliga să îi facă sex oral şi de a o viola.



Jane Doe No. 2, o tânără care a vrut să-i propună regizorului o idee de spectacol, ar fi fost abuzată în 2008, în timpul unei întâlniri în biroul regizorului. Şi pe aceasta Haggis a încercat să o sărute cu forţa, însă tânăra a reuşit să fugă.



Jane Doe No. 3, o a treia femeie, pe care Haggis a întâlnit-o la un festival de film, susţine că a fost abuzată de cineast în 2015. Haggis a încercat să o sărute şi pe ea cu forţa, apoi a prins-o în timp ce încerca să fugă într-un taxi. Femeia a scăpat doar după ce l-a lovit în timp ce acesta încerca să intre în locuinţa ei.



Contactată de AFP, avocata lui Haggis, Christine Lepera, nu a reacţionat imediat, însă într-o declaraţie adresată site-ului Deadline ea a precizat că Haggis "a negat acuzaţiile anonime în bloc".



Avocata a denunţat plângerea depusă vineri ca pe "o nouă tactică (a avocaţilor lui Breest) de a-i face rău (lui Haggis) şi (...) de a obţine bani".

