Actorii Kit Harington şi Rose Leslie, cunoscuţi din serialul "Game Of Thrones", s-au căsătorit în Scoţia

Actorii Kit Harington şi Rose Leslie - Jon Snow şi focoasa Ygritte din celebrul serial "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" - s-au căsătorit sâmbătă la biserica Rayne din Inverurie, iar petrecerea a avut loc la Wardhill Castle, din Aberdeenshire, castel ce aparţine familiei Leslie din secolul al XII-lea, informează Associated Press.



Cei doi actori, în vârstă de 31 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei "Game of Thrones" în 2012, iar povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa reală. Leslie a părăsit echipa în 2014, iar în prezent joacă în drama americană "The Good Fight".



Cei doi şi-au anunţat logodna în luna septembrie a anului trecut în ziarul The Times.



La sosirea la biserică, Kit şi Rose au salutat fanii strânşi afară. Mireasa a purtat o rochie ivorie şi voal, iar mirele, un costum de zi.



Printre invitaţii la nuntă s-au numărat colegi de pe platourile de filmare de la "Game of Thrones", cum ar fi actorii Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner şi Emilia Clarke.



Tatăl miresei, Sebastian Leslie, s-a declarat "foarte încântat" de nuntă. "Este o zi absolut minunată pentru noi", a adăugat el.AGERPRES