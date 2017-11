Actorul Jeffrey Tambor, acuzat de hărţuire sexuală de actriţa transsexuală Trace Lysette din serialul 'Transparent'

Lysette, care este transsexuală, şi-a povestit experienţa pe Twitter, precizând că i se alătură asistentei lui Tambor, Van Barnes, la rândul său transsexuală, şi care a lucrat cu el în timp ce s-a turnat "Transparent", fiind prima care l-a acuzat pe actorul de 73 de ani de hărţuire sexuală.



"Jeffrey mi-a făcut multe avansuri sexuale şi comentarii, dar a existat un moment în care au devenit fizice", a povestit Lysette, care a interpretat rolul instructoarei de yoga Shea în serial. Ea susţine că la acel moment a asistat şi actriţa din "Transparent", Alexandra Billings.



"Eram îmbrăcată într-un top subţire şi în pantaloni scurţi. Când mi-a văzut costumul, Jeffrey a făcut un comentariu exagerat cu conotaţie sexuală. Alexandra şi cu mine am râs, pentru că era atât de absurd că am crezut că nu este decât o glumă proastă. Nu m-am mai gândit la asta", a adăugat Lysette.



Ea spune că Tambor a abordat-o din nou în pauzele de filmare.



"Eram cu spatele la perete când Jeffrey a venit la mine. S-a apropiat şi şi-a pus picioarele goale peste ale mele, în aşa fel încât să nu mă pot mişca, s-a aplecat deasupra mea şi a început să se împingă, repede şi discret, înainte şi înapoi spre corpul meu. I-am simţit penisul pe şold prin pijamaua lui subţire şi l-am împins departe de mine. Din nou am râs şi mi-am dat ochii peste cap. Aveam un rol de făcut şi trebuia să-l fac alături de Jeffrey, vedeta serialului", susţine ea.



Lysette a spus într-un interviu pentru The Hollywood Reporter că a simţit că a fost luată la ochi de Tambor şi a descris viaţa pe platou ca un traseu de montagne russe în care actorul era într-un moment minunat, iar în următorul "un temperament furtunos".



Actriţa mai spune că, într-o întâlnire cu Jeffrey Tambor şi cu managerul său, acesta ar fi spus că nu vrea să aibă relaţii sexuale cu ea. Tambor a negat acuzaţiile lui Lysette şi Van Barnes şi ambele femei au mers la producătorii serialului "Transparent" pentru a se plânge de comportamentul actorului, dar nu s-a luat nicio măsură.



"Sunt acuzat de un comportament pe care orice persoană civilizată l-ar condamna fără rezerve. Ştiu că nu am fost mereu o persoană cu care se lucrează foarte uşor. Pot fi schimbător şi irascibil şi de prea multe ori îmi exprim opiniile cu duritate şi fără tact. Dar nu am fost niciodată un prădător. Îmi pare foarte rău dacă orice acţiune a mea a fost greşit interpretată de cineva ca fiind agresivă din punct de vedere sexual, sau dacă a jignit sau a făcut pe cineva să sufere. Dar cert este că, în pofida tuturor defectelor mele, nu sunt un prădător şi ideea că cineva ar putea să mă perceapă în acest mod este mai tulburătoare decât pot spune", notează într-un comunicat actorul privind acuzaţiile făcute de Trace Lysette .AGERPRES