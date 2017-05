Actorul Michael Parks, un obişnuit al filmelor lui Tarantino, a murit la 77 de ani

Foto: Youtube





Actorul american Michael Parks, care a jucat în mai multe filme ale regizorilor Quentin Tarantino şi Kevin Smith, a murit la 77 de ani, relatează EFE.

Kevin Smith a fost cel care a informat despre decesul lui Parks într-un mesaj publicat miercuri pe contul său de Instagram, subliniind că a fost "cel mai bun actor" pe care l-a cunoscut vreodată.

Născut în oraşul californian Corona, Parks şi-a început cariera profesională în televiziune unde a jucat în seriale precum 'Then Came Bronson'.

Cariera lui a fost marcată de roluri episodice şi discrete pe micul ecran până când, în anii '90 şi în primul deceniu al acestui secol, a fost descoperit de regizorii Robert Rodríguez, Quentin Tarantino şi Kevin Smith care l-au scos din anonimat.

Michael Parks a apărut astfel în filme precum 'From Dusk Till Dawn' (1996), 'Kill Bill: Vol. 1' (2003), 'Kill Bill: Vol. 2' (2004), 'Grindhouse' (2007), 'Death Proof' (2007), 'Planet Terror' (2007), 'Red State' (2011), 'Django Unchained' (2012) şi 'Tusk' (2014).

Datorită interpretării sale remarcanile în filmul 'Red State' regizat de Kevin Smith, Parks a câştigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film Fantastic de la Sitges (Spania) în 2011.

Sursa: www.agerpres.ro