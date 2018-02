Actorul Reg E. Cathey, din „House of Cards”, a murit la vârsta de 59 de ani

Actorul american Reg E. Cathey, cunoscut pentru rolurile din serialele "House of Cards" şi "The Wire", a murit la vârsta de 59 de ani, a anunţat creatorul acestui din urmă serial, citat de AFP.



"Reg Cathey, 1958-2018. Nu doar un actor fin şi magistral, ci şi una dintre cele mai fermecătoare fiinţe cu care am împărţit zile lungi pe platourile de filmare (...). Reg, amintirea ta este o mare binecuvântare", a scris vineri seara David Simon.



Potrivit site-ului TMZ, specializat în celebrităţi, actorul a murit în casa sa din New York, în urma unui cancer pulmonar.



Originar din Huntsville, Alabama, şi cunoscut pentru vocea sa de bariton, Reg Cathey a avut o îndelungată carieră de actor de televiziune.



Pe plan internaţional, Cathey a cunoscut consacrarea odată cu rolul din serialul HBO "The Wire", înainte de a obţine un premiu Emmy în 2015 pentru rolul intrepretat în serialul Netflix, "House of Cards".



"Reg era cel mai gentil om şi cel mai generos actor, un adevărat gentleman", a indicat Netflix într-un comunicat.

