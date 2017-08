Actorul Robert Hardy din „Harry Potter” a murit

Actorul Robert Hardy, cunoscut pentru rolurile sale din Harry Potter și All Creatures Great And Small, a murit, ieri, la vârsta de 91 de ani, scrie The Independent.

„Cu mare tristețe familia lui Robert Hardy anunță că acesta s-a stins azi din viață, după o viață extraordinară: o carieră gigantică în teatru, televiziune și film întinsă pe mai mult de 70 de ani”, a declarat familia actorului.

Hardy și-a început cariera în 1959, jucând diverse roluri pe scenă și obținând recunoaștere națională în rolul lui Siegfried Farnon în serialul ”All Creatures Great And Small” din 1978. De asemenea, Hardy a jucat rolul lui Cornelius Fudge în filmele Harry Potter.

„Tata este amintit și ca un lingvist meticulos, un artist bun, un iubitor de muzică și un campion al literaturii, la fel de bine a fost un mult respectat istoric și un specialist cu arcul”, au menționat copiii lui, Emma, Justine și Paul, într-o declarație.