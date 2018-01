Actorul Tom Hanks crede că se va produce ''o schimbare seismică'' la Hollywood după scandalul de hărţuire sexuală

Laureat cu Oscar, actorul, care poate fi văzut în rolul legendarului editor de la Washington Post, Ben Bradlee, în cea mai recentă peliculă a lui Steven Spielberg, ''The Post'', a adăugat că are loc ''o recunoaştere'' şi că ''s-a produs trecerea Rubiconului''.



Referindu-se la ceremonia Globurilor de Aur de duminică, în care participanţii au purtat ţinute negre în semn de solidaritate cu victimele agresiunilor sexuale, Hanks a declarat pentru Press Association: ''A fost un lucru important''.



''De cele mai multe ori este o petrecere prostească ca un fel de mic dejun cu clătite unde lumea aşteaptă să vadă ''cine va câştiga televizorul color'' aşa că există entuziasm atunci când sunt anunţaţi câştigătorii, dar nu am mai fost într-o încăpere care să fie atât de concentrată pe o schimbare majoră şi completă în industrie'', a menţionat actorul.



''Mereu e vorba de politică, mereu se ţin predici în van, mereu se spun glume despre ce se întâmplă.''



''Dar nu, mişcarea time's up nu este o glumă şi are loc o recunoaştere şi aş spune că ceremonia de săptămâna trecută este prima dintr-o nouă eră care a început, Rubiconul a fost traversat'', a declarat Hanks.



Întrebat despre discursul lui Oprah Winfrey, în care vedeta tv le-a spus tinerelor fete ''că se ivesc zorii unei noi zile'' când nimeni nu va mai trebui să spună MeToo, Hanks a comentat: ''Oprah stătea pe un piedestal şi cred că în timp ce vorbea, pe aleea din faţa hotelului Hilton, apele s-au despicat în două şi deodată puteai vedea baza, iar chelnerii se duceau şi veneau, ca pe o scurtătură. După ce s-a oprit, apele s-au împreunat din nou, dar nu a fost doar un moment însufleţit, a fost un discurs antrenant. ''AGERPRES