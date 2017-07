Actorul Will Smith apără platforma Netflix la convenţia Comic-Con din San Diego

Actorul Will Smith şi regizorul David Ayer au luat apărarea Netflix, platformă criticată pentru faptul că-şi lansează simultan producţiile în serviciul de streaming şi în sălile de cinema, cu prilejul prezentării filmului "Bright" la convenţia Comic-Con de la San Diego, California, relatează vineri AFP.



"Este interesant să fii în avangarda unui nou mod de a consuma divertismentul. Sunt foarte nerăbdător să văd unde va duce asta", a subliniat joi Will Smith, care joacă în filmul "Bright", produs de Netflix, rolul unui poliţist într-o lume supranaturală în care coexistă oameni, orci, elfi şi zâne.



David Ayer, care a regizat şi "Suicide Squad", a mulţumit serviciului american de streaming online pentru că i-a dat "toate instrumentele şi resursele pentru a face acest film". "Atmosfera de pe platou a fost una de film independent", a adăugat el.



Lansarea filmului "Bright" este prevăzută să aibă loc în decembrie. Lungmetrajul va fi disponibil direct pe Netflix care, spre deosebire de Amazon, nu aşteaptă 90 de zile după lansarea în săli pentru a difuza filmul pe streaming.



Regizorul Christopher Nolan ("The Dark Knight", "Dunkerque") a declarat în această săptămână într-un interviu pentru IndieWire că nu va lucra niciodată cu Netflix, din cauza "ciudatei sale aversiuni pentru susţinerea filmelor de cinema".



Mare reuniune anuală a culturii populare, Comic-Conul se derulează între 20 şi 23 iulie la San Diego şi sunt aşteptaţi aici circa 135.000 de fani ai science-fiction-ului şi supereroilor, de multe ori deghizaţi.



Sâmbătă, actorul Chris Hardwick va prezenta lista de blockbuster-uri în curs de producţie ale Warner Bros, printre care "Ready Player One" al lui Steven Spielberg, bazat pe romanul lui Ernest Cline, cu Tye Sheridan şi Olivia Cooke.



Fanii aşteaptă şi extrase mai consistente din foarte aşteptatul "Blade Runner 2049", continuarea filmului cult al lui Ridley Scott, produs de Alcon Entertainment, şi a cărui acţiune este se desfăşoară după 30 de ani de la primul film. Starurile Ryan Gosling şi Harrison Ford vor apărea în faţa fanilor, la fel ca şi Robin Wright, Lennie James şi regizorul Denis Villeneuve.



La convenţie vor veni şi "supererorii" Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller şi Ray Fisher, care vor vorbi cu fanii despre noua superproducţie "Justice League".AGERPRES